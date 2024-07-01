Войска РФ выпустили ракету в сторону Днепра: В пригороде прогремел взрыв
Войска РФ выпустили ракету в сторону Днепра.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Скоростная цель на Днепр!" - говорится в сообщении.
В пригороде Днепра прогремел взрыв.
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Dnipro #530906
показать весь комментарий01.07.2024 12:57 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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