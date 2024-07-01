РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6457 посетителей онлайн
Новости Война
1 629 1

Войска РФ выпустили ракету в сторону Днепра: В пригороде прогремел взрыв

Обстріл Дніпра

Войска РФ выпустили ракету в сторону Днепра.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Скоростная цель на Днепр!" - говорится в сообщении.

В пригороде Днепра прогремел взрыв.

Также смотрите: Враг атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, поврежден магазин и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Автор: 

Днепр (4439) обстрел (27742)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Прилёт
показать весь комментарий
01.07.2024 12:57 Ответить
 
 