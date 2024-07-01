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Новости Война
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Враг атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, поврежден магазин и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 1 июля взрывы прогремели в Днепре. Враг целился баллистикой.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно.

"В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках. Информация уточняется", - информирует Лысак.

наслідки удару по Дніпру
наслідки удару по Дніпру

Также отмечается, что Никопольщину агрессор продолжал атаковать вечером дронами-камикадзе и артиллерией.

Агрессор попал по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар спасатели потушили. Но огонь уничтожил более 2 га.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

По райцентру и Покровской громаде оккупанты ударили и утром, применив БпЛА и артиллерию.

Люди целы. Другие последствия выясняются.

Автор: 

Днепр (4439) обстрел (27742) Никополь (1064)


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Обмилок з московщини, саме за цим і їздив до Північної Кореї, випрошуючи зброю…
Тримаймося та будьмо міцними!! Українці переможуть окупантів!
Слава Украні! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
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01.07.2024 08:29 Ответить
Днепр, Запорожье и Одессу прикрыть Петриотами надо бы. Отправлять их под Харьков опасно и смысла мало, слишком близко фронт... Да и КаБы ими не сбить...
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01.07.2024 09:30 Ответить
Опасно?Так нехай у Харкові і продовжують гинути люди?Ви що пупи землі у Дніпрі,Запоріжжі,Одесі та у найвеличнішому Києві??
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01.07.2024 11:41 Ответить
здохніть прокляті орки!! плем"я дикунів, які "воюють" з мирними беззбройними спячими людьми(((
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01.07.2024 10:39 Ответить
Ви мразь і бидло , кацапи кончені 😡
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01.07.2024 11:36 Ответить
А шо це за жовта труба висить? Газопровiд - сила сибiру?
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01.07.2024 17:29 Ответить
 
 