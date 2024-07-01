Враг атаковал баллистикой Днепр: 7 пострадавших, поврежден магазин и многоэтажки. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 1 июля взрывы прогремели в Днепре. Враг целился баллистикой.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за российской атаки в городе пострадали 7 человек. Среди них - 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, остальные будут лечиться амбулаторно.

"В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках. Информация уточняется", - информирует Лысак.





Также отмечается, что Никопольщину агрессор продолжал атаковать вечером дронами-камикадзе и артиллерией.

Агрессор попал по Никополю, Марганецкой и Мировской громадах. Повреждены 5 частных домов, хозяйственная постройка, линии электропередач, газопровод. Горело поле с пшеницей. Пожар спасатели потушили. Но огонь уничтожил более 2 га.















По райцентру и Покровской громаде оккупанты ударили и утром, применив БпЛА и артиллерию.

Люди целы. Другие последствия выясняются.