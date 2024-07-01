УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11408 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 390 6

Ворог атакував балістикою Дніпро: 7 постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вночі 1 липня вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них - 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється", - інформує Лисак.

наслідки удару по Дніпру
наслідки удару по Дніпру

Також зазначається, що Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.

Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини
Наслідки обстрілів Нікопольщини

По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію.

Люди цілі. Інші наслідки з'ясовуються.

Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29021) Нікополь (1231)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Обмилок з московщини, саме за цим і їздив до Північної Кореї, випрошуючи зброю…
Тримаймося та будьмо міцними!! Українці переможуть окупантів!
Слава Украні! Дякуємо Західним Партнерам за допомогу!
показати весь коментар
01.07.2024 08:29 Відповісти
Днепр, Запорожье и Одессу прикрыть Петриотами надо бы. Отправлять их под Харьков опасно и смысла мало, слишком близко фронт... Да и КаБы ими не сбить...
показати весь коментар
01.07.2024 09:30 Відповісти
Опасно?Так нехай у Харкові і продовжують гинути люди?Ви що пупи землі у Дніпрі,Запоріжжі,Одесі та у найвеличнішому Києві??
показати весь коментар
01.07.2024 11:41 Відповісти
здохніть прокляті орки!! плем"я дикунів, які "воюють" з мирними беззбройними спячими людьми(((
показати весь коментар
01.07.2024 10:39 Відповісти
Ви мразь і бидло , кацапи кончені 😡
показати весь коментар
01.07.2024 11:36 Відповісти
А шо це за жовта труба висить? Газопровiд - сила сибiру?
показати весь коментар
01.07.2024 17:29 Відповісти
 
 