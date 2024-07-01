Ворог атакував балістикою Дніпро: 7 постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж

Вночі 1 липня вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них - 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.

"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється", - інформує Лисак.





Також зазначається, що Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.

Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.















По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію.

Люди цілі. Інші наслідки з'ясовуються.