Ворог атакував балістикою Дніпро: 7 постраждалих, пошкоджено магазин та багатоповерхівки. ФОТОрепортаж
Вночі 1 липня вибухи пролунали у Дніпрі. Ворог цілив балістикою.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через російську атаку у місті постраждали 7 людей. Серед них - 15-річний хлопець. Одну жінку госпіталізовано, інші лікуватимуться амбулаторно.
"У житловому районі пошкоджений магазин. Потрощені дахи та вікна в приватних будинках, багатоповерхівках. Інформація уточнюється", - інформує Лисак.
Також зазначається, що Нікопольщину агресор продовжував атакувати ввечері дронами-камікадзе та артилерією.
Агресор поцілив по Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджені 5 приватних будинків, господарська споруда, лінії електропередач, газогін. Горіло поле з пшеницею. Пожежу рятувальники приборкали. Але вогонь знищив понад 2 га.
По райцентру та Покровській громаді окупанти вдарили і вранці, застосувавши БпЛА й артилерію.
Люди цілі. Інші наслідки з'ясовуються.
Будь ласка, зачекайте...
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