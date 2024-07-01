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Новини Війна
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Війська РФ випустили ракету в бік Дніпра: У передмісті пролунав вибух

Обстріл Дніпра

Війська РФ випустили ракету в бік Дніпра.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Швидкісна ціль на Дніпро!" - йдеться в повідомленні.

У передмісті Дніпра пролунав вибух.

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Автор: 

Дніпро (3297) обстріл (29021)


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01.07.2024 12:57 Відповісти
 
 