Війська РФ випустили ракету в бік Дніпра: У передмісті пролунав вибух
Війська РФ випустили ракету в бік Дніпра.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Швидкісна ціль на Дніпро!" - йдеться в повідомленні.
У передмісті Дніпра пролунав вибух.
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Dnipro #530906
показати весь коментар01.07.2024 12:57 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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