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Спасатели попали под повторный обстрел в Херсоне, - ГСЧС. ВИДЕО

Сегодня ночью во время ликвидации последствий вражеской атаки в Херсоне спасатели попали под повторный обстрел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью армия РФ массированно обстреляла центральную часть города.

Повреждениям подверглись жилые дома, учебное заведение, медицинское учреждение и админздание.

"Возникло несколько пожаров. Спасатели, приехавшие ликвидировать возгорание, попали под повторный обстрел. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты за минувшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины: 9 человек ранены

Как сообщалось, утром 2 июля российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина. Позже в Херсоне снова раздавались взрывы.

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обстрел (27742) Херсон (2882) ГСЧС (5003)


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