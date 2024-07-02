Спасатели попали под повторный обстрел в Херсоне, - ГСЧС. ВИДЕО
Сегодня ночью во время ликвидации последствий вражеской атаки в Херсоне спасатели попали под повторный обстрел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью армия РФ массированно обстреляла центральную часть города.
Повреждениям подверглись жилые дома, учебное заведение, медицинское учреждение и админздание.
"Возникло несколько пожаров. Спасатели, приехавшие ликвидировать возгорание, попали под повторный обстрел. К счастью, никто не пострадал", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, утром 2 июля российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина. Позже в Херсоне снова раздавались взрывы.
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