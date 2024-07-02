Рятувальники потрапили під повторний обстріл у Херсоні, - ДСНС. ВIДЕО
Сьогодні вночі під час ліквідації наслідків ворожої атаки у Херсоні рятувальники потрапили під повторний обстріл.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, вночі армія РФ масовано обстріляла центральну частину міста.
Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний заклад, медична установа та адмінбудівля.
"Виникло декілька пожеж. Рятувальники, що приїхали ліквідувати загорання, потрапили під повторний обстріл. На щастя, ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 2 липня російські окупанти обстріляли Херсон: поранено 70-річного чоловіка. Пізніше у Херсоні знову лунали вибухи.
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