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Новини Війна
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Війська РФ обстрілюють Херсон з окупованого лівобережжя (оновлено)

Росіяни обстрілюють Херсон

Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсону із окупованого лівобережжя.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 годину відомо про одного постраждалого.

"З травмами доставили до лікарні 54-річного чоловіка, який попав під ворожий обстріл в центрі міста", - зазначив Мрочко.

За даними ОВА, відомо про 3 постраждалих.

"До лікарні доставили 80-річного херсонця, у якого діагностували контузію, поранення грудної клітини, кисті, стопи, вибухову та черепно-мозкову травми.

Ще одна людина потрапила під ворожий удар у середмісті Херсона. Інформація уточнюється", - додали в обладміністрації.

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Автор: 

обстріл (29082) Херсон (3433)


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глава, роман мрочко, створює інформаційний шум?
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02.07.2024 10:58 Відповісти
особлива подяка баканову
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02.07.2024 11:04 Відповісти
 
 