Війська РФ обстрілюють Херсон з окупованого лівобережжя (оновлено)

Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсону із окупованого лівобережжя.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11 годину відомо про одного постраждалого.

"З травмами доставили до лікарні 54-річного чоловіка, який попав під ворожий обстріл в центрі міста", - зазначив Мрочко.

За даними ОВА, відомо про 3 постраждалих.

"До лікарні доставили 80-річного херсонця, у якого діагностували контузію, поранення грудної клітини, кисті, стопи, вибухову та черепно-мозкову травми.

Ще одна людина потрапила під ворожий удар у середмісті Херсона. Інформація уточнюється", - додали в обладміністрації.

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