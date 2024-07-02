Війська РФ обстрілюють Херсон з окупованого лівобережжя (оновлено)
Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсону із окупованого лівобережжя.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.
Станом на 11 годину відомо про одного постраждалого.
"З травмами доставили до лікарні 54-річного чоловіка, який попав під ворожий обстріл в центрі міста", - зазначив Мрочко.
За даними ОВА, відомо про 3 постраждалих.
"До лікарні доставили 80-річного херсонця, у якого діагностували контузію, поранення грудної клітини, кисті, стопи, вибухову та черепно-мозкову травми.
Ще одна людина потрапила під ворожий удар у середмісті Херсона. Інформація уточнюється", - додали в обладміністрації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль