Войска РФ обстреливают Херсон с оккупированного левобережья (обновлено)
Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.
По состоянию на 11 часов известно об одном пострадавшем.
"С травмами доставили в больницу 54-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел в центре города", - отметил Мрочко.
По данным ОВА, известно о 3 пострадавших.
В больницу доставили 80-летнего херсонца, у которого диагностировали контузию, ранение грудной клетки, кисти, стопы, взрывчатую и черепно-мозговую травмы.
Еще один человек попал под вражеский удар в центре Херсона. Информация уточняется", – добавили в обладминистрации.
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