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Новости Война
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Войска РФ обстреливают Херсон с оккупированного левобережья (обновлено)

Росіяни обстрілюють Херсон

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 часов известно об одном пострадавшем.

"С травмами доставили в больницу 54-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел в центре города", - отметил Мрочко.

По данным ОВА, известно о 3 пострадавших.

В больницу доставили 80-летнего херсонца, у которого диагностировали контузию, ранение грудной клетки, кисти, стопы, взрывчатую и черепно-мозговую травмы.

Еще один человек попал под вражеский удар в центре Херсона. Информация уточняется", – добавили в обладминистрации.

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Автор: 

обстрел (27742) Херсон (2882)


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глава, роман мрочко, створює інформаційний шум?
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02.07.2024 10:58 Ответить
особлива подяка баканову
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02.07.2024 11:04 Ответить
 
 