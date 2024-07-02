Войска РФ обстреливают Херсон с оккупированного левобережья (обновлено)

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Армия рф атакует с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11 часов известно об одном пострадавшем.

"С травмами доставили в больницу 54-летнего мужчину, который попал под вражеский обстрел в центре города", - отметил Мрочко.

По данным ОВА, известно о 3 пострадавших.

В больницу доставили 80-летнего херсонца, у которого диагностировали контузию, ранение грудной клетки, кисти, стопы, взрывчатую и черепно-мозговую травмы.

Еще один человек попал под вражеский удар в центре Херсона. Информация уточняется", – добавили в обладминистрации.

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