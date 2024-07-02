Вранці російські окупанти обстріляли Херсон: поранено 70-річного чоловіка
Російські окупанти вранці 2 липня здійснили обстріл Херсона. Чоловік дістав поранення.
Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу вибухову травму та уламкове поранення дістав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці.
"Лікарі "екстренки" надали потерпілому меддопомогу на місці", - додали в ОВА.
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