Вранці російські окупанти обстріляли Херсон: поранено 70-річного чоловіка

Російські окупанти вранці 2 липня здійснили обстріл Херсона. Чоловік дістав поранення.

Про це повідомила Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що внаслідок ворожого обстрілу вибухову травму та уламкове поранення дістав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці.

"Лікарі "екстренки" надали потерпілому меддопомогу на місці", - додали в ОВА.

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