Утром российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина
Российские оккупанты утром 2 июля осуществили обстрел Херсона. Мужчина получил ранения.
Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение получил 70-летний мужчина, который был на улице.
"Врачи "экстренки" оказали пострадавшему медпомощь на месте", - добавили в ОВА.
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