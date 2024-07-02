Утром российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина

Российские оккупанты утром 2 июля осуществили обстрел Херсона. Мужчина получил ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение получил 70-летний мужчина, который был на улице.

"Врачи "экстренки" оказали пострадавшему медпомощь на месте", - добавили в ОВА.

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