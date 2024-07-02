РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6701 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
332 0

Утром российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина

Ворог обстріляв Херсон вранці 2 липня 2024 року

Российские оккупанты утром 2 июля осуществили обстрел Херсона. Мужчина получил ранения.

Об этом сообщила Херсонская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение получил 70-летний мужчина, который был на улице.

"Врачи "экстренки" оказали пострадавшему медпомощь на месте", - добавили в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты за минувшие сутки обстреляли 21 населенный пункт Херсонщины: 9 человек ранены

Автор: 

обстрел (27742) Херсон (2882)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 