На белорусский аэродром "Мачулищи" прилетели 11 вертолетов ВКС РФ, - СМИ

21 июня в 18:00 на белорусский военный аэродром "Мачулищи" из России прилетели 11 вертолетов ВКС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Вероятно, прилет вертолетов связан с участием в параде, который состоится 3 июля в Минске.

По информации издания, актуальное состояние авиационной группировки ВКС РФ в Беларуси выглядит так:

аэродром "Лида" - 1 штурмовик Су-25;

аэродром "Барановичи" - 2 разведывательных самолета Су-24МР и минимум 4 истребителя Су-30СМ;

аэродром "Мачулищи" - 11 вертолетов.

Напоминаем, 21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.