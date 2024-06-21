На белорусский аэродром "Мачулищи" прилетели 11 вертолетов ВКС РФ, - СМИ
21 июня в 18:00 на белорусский военный аэродром "Мачулищи" из России прилетели 11 вертолетов ВКС РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Беларускі Гаюн.
Вероятно, прилет вертолетов связан с участием в параде, который состоится 3 июля в Минске.
По информации издания, актуальное состояние авиационной группировки ВКС РФ в Беларуси выглядит так:
- аэродром "Лида" - 1 штурмовик Су-25;
- аэродром "Барановичи" - 2 разведывательных самолета Су-24МР и минимум 4 истребителя Су-30СМ;
- аэродром "Мачулищи" - 11 вертолетов.
Напоминаем, 21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.
Топ комментарии
+11 Trevo Trow
показать весь комментарий21.06.2024 20:00 Ответить Ссылка
+6 Яр Холодний
показать весь комментарий21.06.2024 20:22 Ответить Ссылка
+2 KosAn30 JT26
показать весь комментарий21.06.2024 19:54 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А от що таке мачули?