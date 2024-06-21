РУС
На белорусский аэродром "Мачулищи" прилетели 11 вертолетов ВКС РФ, - СМИ

вертоліт ВКС РФ

21 июня в 18:00 на белорусский военный аэродром "Мачулищи" из России прилетели 11 вертолетов ВКС РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Беларускі Гаюн.

Вероятно, прилет вертолетов связан с участием в параде, который состоится 3 июля в Минске.

По информации издания, актуальное состояние авиационной группировки ВКС РФ в Беларуси выглядит так:

  • аэродром "Лида" - 1 штурмовик Су-25;
  • аэродром "Барановичи" - 2 разведывательных самолета Су-24МР и минимум 4 истребителя Су-30СМ;
  • аэродром "Мачулищи" - 11 вертолетов.

Читайте также: Беларусь тайно снабжала оружие Азербайджану, что привело к намерению Армении выйти из ОДКБ, - Politico

Напоминаем, 21 июня Беларусь начала внезапную проверку готовности воинских частей. Для этого будут задействованы полигоны и районы вблизи границ Украины и Польши.

Автор: 

армия РФ (20331) Беларусь (7971) аэродром (314) вертолёт (1114)
Топ комментарии
+11
Як казав ×уйло: "×уйляндія закінчується там, де закінчується свинособача мова". Значить, вже можна ×ерачити по Мачулищах.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:00 Ответить
+6
Чергове "брязкання чавунними яйцями"...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:22 Ответить
+2
и шо?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:54 Ответить
и шо?
показать весь комментарий
21.06.2024 19:54 Ответить
Чергове "брязкання чавунними яйцями"...
показать весь комментарий
21.06.2024 20:22 Ответить
Привід купі ікспердів і коментарів з розумним виглядом прогнозувати чи буде напад з білорусі.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:38 Ответить
Як казав ×уйло: "×уйляндія закінчується там, де закінчується свинособача мова". Значить, вже можна ×ерачити по Мачулищах.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:00 Ответить
ні, не можно.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:09 Ответить
Тобі не можна.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:14 Ответить
Вам же написали -- не можна. Україна має з цією "країною" чинну угоду про дружбу, партнерство і співробітництво.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:31 Ответить
І що, це тебе збуджує? ))
показать весь комментарий
21.06.2024 20:34 Ответить
ми не можемо наносити будь-які удари по теріторії білорусії. Це очевидно.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:56 Ответить
Ви і не наносите - це помітно. ))
показать весь комментарий
21.06.2024 21:32 Ответить
ви не згодні з таким рішення керівництва держави? Тобто не бачите ризику зменшення нам військової допомоги від партнерів в разі нанесення нами ударів по білорусії?. Чи може хочете отримати ще тисячу кілометрів фронту?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:09 Ответить
Якщо вас хтось змушує щось робити, зверніться в поліцію і не їбіть мені мізки. Ви поводитеся, як неадекватна істеричка. )))
показать весь комментарий
21.06.2024 23:16 Ответить
ви змушуєте мене пояснювати вам очевидні речі. І дивлячись по коментам - не тільки мене. Навіщо ви робите популістичні заяви про удари по білорусії? щоби що?
показать весь комментарий
21.06.2024 23:27 Ответить
Припиніть істерику і полювання на відьом - ніхто вас ні дочого не змушує і взагалі до вас навіть не звертався. Якщо у вас якісь неусвідомлені комплекси чи десь щось пригоріло, поговоріть зі своїм лікарем, не задовбуйте здорових людей своїм невротичним нав'язливим станом. ))
показать весь комментарий
22.06.2024 08:09 Ответить
поки що я бачу істерику у вас у вигляді закликів нанести удар по білорусії. Це виглядає не дуже адекватно.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:22 Ответить
Пийте зеленку - в вас вавки в голові. ))
показать весь комментарий
22.06.2024 08:23 Ответить
схоже що вавки в голові у вас. Або ви з якихось мотивацій хочете зробить подарунок путіну у вигляді додаткової тисячі кілометрів фронту.
показать весь комментарий
22.06.2024 08:27 Ответить
Ви так затято демонструєте всім свою занудливу параною, ускладнену деменцією. Щірі співчуття. ))
показать весь комментарий
22.06.2024 08:40 Ответить
я демонструю прагматичну розважливість, а ви рбите провокативні заклики до дій, які приведуть до послаблення або навіть до відмови західних партнерів у допомозі нам зброєю, а також до значного збільшення фронту, і залучення збройних сил білорусії у війну. З якою ціллю ви робите такі заклики?
показать весь комментарий
22.06.2024 08:49 Ответить
Обов'язково запишіть весь цей свій анамнез для лікаря - це дуже важливо для правильного діагнозу. )))
показать весь комментарий
22.06.2024 08:59 Ответить
бачу, що ви не хочете або не можете відповісти на питання стосовно ваших провокативних закликів. а замість того того збиваєтесь на медичну тематику. Маєте якійсь травматичний досвід пов'язаний з медициною?
показать весь комментарий
22.06.2024 09:14 Ответить
По білорусі не можемо, бо до 2022 зелені слуги у лукашенка закупали бітум для доріг 'великого крадівництва'. А ще ж після Оману їм знов торгувати на крові, бо буде 'відбудівництво' за гроші Заходу
показать весь комментарий
22.06.2024 15:39 Ответить
тоді вже сині після перемоги будуть заробляти, бо традиційно наш мудрий нарід знов вибере якогось синявського. Я у це вірю. Тільки тоді вже і лукашенка теж не буде, а білоруси виберуть собі іншого буряченка.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:46 Ответить
Так, у нас все чудово на фронті- перемагаємо і маємо надлишок збої та бійців, отже треба терміново відкрити другий фронт вдаривши по бульбашах. З дивану, звісно, воювати можна і на два, і на три фронти і навіть з цілим світом.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:20 Ответить
Ти так перелякався, що видіння почалися. ))
показать весь комментарий
21.06.2024 20:30 Ответить
А что там третья сила не может их обнулить? Даже те беларузкие ополченцы Калиновского
показать весь комментарий
21.06.2024 20:10 Ответить
Курсанти прибули здавати заліки?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:13 Ответить
Мачулищи - то певно, якісь огуєнні мачули.
А от що таке мачули?
показать весь комментарий
21.06.2024 20:15 Ответить
Мачула - то волокно добуте з луб'яного шару кори молодої липи..і тканина-рогожа з нього зроблена..
показать весь комментарий
21.06.2024 20:33 Ответить
Те ж саме, що кластери, тільки дуже маленькі
показать весь комментарий
21.06.2024 20:33 Ответить
лука дограється!
показать весь комментарий
21.06.2024 20:33 Ответить
До чого? Що знову бітум постачатиме для ЗЕлених доріг? Тому й не чіпають його і сателітом росії офіційно не проголосили
показать весь комментарий
22.06.2024 15:40 Ответить
Треба швиденько отримати дозвіл бити західною зброєю по наступаючих бульбо-військах і весь їх наступ закінчиться, так і не почавшись. І от про такий дозвіл треба публічно заявити, щоб лука знав - більшість його банди покладуть ще на кордоні, не чекаючи, поки вони підійдуть близько до обласних центрів.
показать весь комментарий
21.06.2024 20:49 Ответить
Отримати дозвіл бити західною зброєю можна, от тільки є одна проблема - її катастрофічно не вистачає на всіх ділянках фронту і значного збільшення постачання не передбачається. Чим тоді бити - відосиками "найвеличнішого" та пальцями по клавіатурі в коментарях?
показать весь комментарий
21.06.2024 21:00 Ответить
а тут одразу 11 штук..
показать весь комментарий
21.06.2024 21:02 Ответить
та по ********** нема заборони лупить ))
показать весь комментарий
21.06.2024 21:01 Ответить
Є заборона в ОП. Арахамія і Шевченко заборонять. Вони у Луки купляли бітум для 'крадівництва'.
показать весь комментарий
22.06.2024 15:42 Ответить
все можливо з зеленими покидьками
показать весь комментарий
22.06.2024 15:53 Ответить
Мачить в Мачуліщах.
показать весь комментарий
21.06.2024 21:58 Ответить
Гелікоптер як зброя то позавчорашній день , якщо балістичні ракети збиваються то такий неповороткий бегемот за щастя .
показать весь комментарий
21.06.2024 22:00 Ответить
 
 