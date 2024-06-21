На білоруський аеродром "Мачулищі" прилетіли 11 гелікоптерів ВКС РФ, - ЗМІ

21 червня о 18:00 на білоруський військовий аеродром "Мачулищі" з Росії прилетіли 11 вертольотів ВКС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Беларускі Гаюн.

Ймовірно, приліт гелікоптерів пов'язаний із участю у параді, який відбудеться 3 липня у Мінську.

За інформацією видання, актуальний стан авіаційного угруповання ВКС РФ у Білорусі виглядає так:

аеродром "Ліда" - 1 штурмовик Су-25;

аеродром "Барановичі" - 2 розвідувальні літаки Су-24МР і мінімум 4 винищувачі Су-30СМ;

аеродром "Мачуліщі" - 11 вертольотів.

Нагадуємо, 21 червня Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин. Для цього будуть задіяні полігони та райони поблизу кордонів України та Польщі.