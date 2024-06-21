УКР
Новини
На білоруський аеродром "Мачулищі" прилетіли 11 гелікоптерів ВКС РФ, - ЗМІ

вертоліт ВКС РФ

21 червня о 18:00 на білоруський військовий аеродром "Мачулищі" з Росії прилетіли 11 вертольотів ВКС РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Беларускі Гаюн.

Ймовірно, приліт гелікоптерів пов'язаний із участю у параді, який відбудеться 3 липня у Мінську.

За інформацією видання, актуальний стан авіаційного угруповання ВКС РФ у Білорусі виглядає так:

  • аеродром "Ліда" - 1 штурмовик Су-25;
  • аеродром "Барановичі" - 2 розвідувальні літаки Су-24МР і мінімум 4 винищувачі Су-30СМ;
  • аеродром "Мачуліщі" - 11 вертольотів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білорусь долучилася до навчань із застосування ядерної зброї, які проводить РФ. ВIДЕО

Нагадуємо, 21 червня Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин. Для цього будуть задіяні полігони та райони поблизу кордонів України та Польщі.

армія рф (18491) Білорусь (8028) аеродром (321) вертоліт (888)
Топ коментарі
+11
Як казав ×уйло: "×уйляндія закінчується там, де закінчується свинособача мова". Значить, вже можна ×ерачити по Мачулищах.
21.06.2024 20:00 Відповісти
+6
Чергове "брязкання чавунними яйцями"...
21.06.2024 20:22 Відповісти
+2
и шо?
21.06.2024 19:54 Відповісти
и шо?
21.06.2024 19:54 Відповісти
Чергове "брязкання чавунними яйцями"...
21.06.2024 20:22 Відповісти
Привід купі ікспердів і коментарів з розумним виглядом прогнозувати чи буде напад з білорусі.
21.06.2024 21:38 Відповісти
Як казав ×уйло: "×уйляндія закінчується там, де закінчується свинособача мова". Значить, вже можна ×ерачити по Мачулищах.
21.06.2024 20:00 Відповісти
ні, не можно.
21.06.2024 20:09 Відповісти
Тобі не можна.
21.06.2024 20:14 Відповісти
Вам же написали -- не можна. Україна має з цією "країною" чинну угоду про дружбу, партнерство і співробітництво.
21.06.2024 20:31 Відповісти
І що, це тебе збуджує? ))
21.06.2024 20:34 Відповісти
ми не можемо наносити будь-які удари по теріторії білорусії. Це очевидно.
21.06.2024 20:56 Відповісти
Ви і не наносите - це помітно. ))
21.06.2024 21:32 Відповісти
ви не згодні з таким рішення керівництва держави? Тобто не бачите ризику зменшення нам військової допомоги від партнерів в разі нанесення нами ударів по білорусії?. Чи може хочете отримати ще тисячу кілометрів фронту?
21.06.2024 23:09 Відповісти
Якщо вас хтось змушує щось робити, зверніться в поліцію і не їбіть мені мізки. Ви поводитеся, як неадекватна істеричка. )))
21.06.2024 23:16 Відповісти
ви змушуєте мене пояснювати вам очевидні речі. І дивлячись по коментам - не тільки мене. Навіщо ви робите популістичні заяви про удари по білорусії? щоби що?
21.06.2024 23:27 Відповісти
Припиніть істерику і полювання на відьом - ніхто вас ні дочого не змушує і взагалі до вас навіть не звертався. Якщо у вас якісь неусвідомлені комплекси чи десь щось пригоріло, поговоріть зі своїм лікарем, не задовбуйте здорових людей своїм невротичним нав'язливим станом. ))
22.06.2024 08:09 Відповісти
поки що я бачу істерику у вас у вигляді закликів нанести удар по білорусії. Це виглядає не дуже адекватно.
22.06.2024 08:22 Відповісти
Пийте зеленку - в вас вавки в голові. ))
22.06.2024 08:23 Відповісти
схоже що вавки в голові у вас. Або ви з якихось мотивацій хочете зробить подарунок путіну у вигляді додаткової тисячі кілометрів фронту.
22.06.2024 08:27 Відповісти
Ви так затято демонструєте всім свою занудливу параною, ускладнену деменцією. Щірі співчуття. ))
22.06.2024 08:40 Відповісти
я демонструю прагматичну розважливість, а ви рбите провокативні заклики до дій, які приведуть до послаблення або навіть до відмови західних партнерів у допомозі нам зброєю, а також до значного збільшення фронту, і залучення збройних сил білорусії у війну. З якою ціллю ви робите такі заклики?
22.06.2024 08:49 Відповісти
Обов'язково запишіть весь цей свій анамнез для лікаря - це дуже важливо для правильного діагнозу. )))
22.06.2024 08:59 Відповісти
бачу, що ви не хочете або не можете відповісти на питання стосовно ваших провокативних закликів. а замість того того збиваєтесь на медичну тематику. Маєте якійсь травматичний досвід пов'язаний з медициною?
22.06.2024 09:14 Відповісти
По білорусі не можемо, бо до 2022 зелені слуги у лукашенка закупали бітум для доріг 'великого крадівництва'. А ще ж після Оману їм знов торгувати на крові, бо буде 'відбудівництво' за гроші Заходу
22.06.2024 15:39 Відповісти
тоді вже сині після перемоги будуть заробляти, бо традиційно наш мудрий нарід знов вибере якогось синявського. Я у це вірю. Тільки тоді вже і лукашенка теж не буде, а білоруси виберуть собі іншого буряченка.
22.06.2024 15:46 Відповісти
Так, у нас все чудово на фронті- перемагаємо і маємо надлишок збої та бійців, отже треба терміново відкрити другий фронт вдаривши по бульбашах. З дивану, звісно, воювати можна і на два, і на три фронти і навіть з цілим світом.
21.06.2024 20:20 Відповісти
Ти так перелякався, що видіння почалися. ))
21.06.2024 20:30 Відповісти
А что там третья сила не может их обнулить? Даже те беларузкие ополченцы Калиновского
21.06.2024 20:10 Відповісти
Курсанти прибули здавати заліки?
21.06.2024 20:13 Відповісти
Мачулищи - то певно, якісь огуєнні мачули.
А от що таке мачули?
21.06.2024 20:15 Відповісти
Мачула - то волокно добуте з луб'яного шару кори молодої липи..і тканина-рогожа з нього зроблена..
21.06.2024 20:33 Відповісти
Те ж саме, що кластери, тільки дуже маленькі
21.06.2024 20:33 Відповісти
лука дограється!
21.06.2024 20:33 Відповісти
До чого? Що знову бітум постачатиме для ЗЕлених доріг? Тому й не чіпають його і сателітом росії офіційно не проголосили
22.06.2024 15:40 Відповісти
Треба швиденько отримати дозвіл бити західною зброєю по наступаючих бульбо-військах і весь їх наступ закінчиться, так і не почавшись. І от про такий дозвіл треба публічно заявити, щоб лука знав - більшість його банди покладуть ще на кордоні, не чекаючи, поки вони підійдуть близько до обласних центрів.
21.06.2024 20:49 Відповісти
Отримати дозвіл бити західною зброєю можна, от тільки є одна проблема - її катастрофічно не вистачає на всіх ділянках фронту і значного збільшення постачання не передбачається. Чим тоді бити - відосиками "найвеличнішого" та пальцями по клавіатурі в коментарях?
21.06.2024 21:00 Відповісти
а тут одразу 11 штук..
21.06.2024 21:02 Відповісти
та по ********** нема заборони лупить ))
21.06.2024 21:01 Відповісти
Є заборона в ОП. Арахамія і Шевченко заборонять. Вони у Луки купляли бітум для 'крадівництва'.
22.06.2024 15:42 Відповісти
все можливо з зеленими покидьками
22.06.2024 15:53 Відповісти
Мачить в Мачуліщах.
21.06.2024 21:58 Відповісти
Гелікоптер як зброя то позавчорашній день , якщо балістичні ракети збиваються то такий неповороткий бегемот за щастя .
21.06.2024 22:00 Відповісти
 
 