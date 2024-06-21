На білоруський аеродром "Мачулищі" прилетіли 11 гелікоптерів ВКС РФ, - ЗМІ
21 червня о 18:00 на білоруський військовий аеродром "Мачулищі" з Росії прилетіли 11 вертольотів ВКС РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Беларускі Гаюн.
Ймовірно, приліт гелікоптерів пов'язаний із участю у параді, який відбудеться 3 липня у Мінську.
За інформацією видання, актуальний стан авіаційного угруповання ВКС РФ у Білорусі виглядає так:
- аеродром "Ліда" - 1 штурмовик Су-25;
- аеродром "Барановичі" - 2 розвідувальні літаки Су-24МР і мінімум 4 винищувачі Су-30СМ;
- аеродром "Мачуліщі" - 11 вертольотів.
Нагадуємо, 21 червня Білорусь почала раптову перевірку готовності військових частин. Для цього будуть задіяні полігони та райони поблизу кордонів України та Польщі.
Топ коментарі
+11 Trevo Trow
показати весь коментар21.06.2024 20:00 Відповісти Посилання
+6 Яр Холодний
показати весь коментар21.06.2024 20:22 Відповісти Посилання
+2 KosAn30 JT26
показати весь коментар21.06.2024 19:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А от що таке мачули?