Ігнат про удар РФ по аеродрому в Миргороді: Втрати є, але не такі, як приписує собі ворог
Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував удар окупантів по аеродрому в Миргороді.
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! "Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста"…, а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли" і т.д", - наголосив він.
Ігнат нагадав, що аеродроми України щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак.
"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться.
Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях", - сказав колишній речник.
Ігнат підтвердив, що удар був і є "певні втрати".
"Але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників!" - підсумував він.
Нагадаємо, напередодні російські пропагандисти оприлюднили відео удару по аеродрому в Миргороді на Полтавщині. Рашисти заявили про нібито знищення 6 винищувачів.
Повітряні сили повідомляли про пуски ракет в бік Миргорода.
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шкода , що в нас якось не виходить задавати правильні питання і добиватися відповідей на них !
Але їх збивали , а зараз чомусь не збили , і навіть не спробували , хоча ППО в тому районі є , і конкретно про цей дрон вона знала ( в мережі було повідомлення ) .
Саме це й дивно .
цементу не вистачає, а ТРЦ ростуть як гриби !
Ну или строить новую авиабазу где-то в горной местности, чтоб укрытия вырубать в скалах. Но это будет стоить безумных денег. Да и ВПП будет уязвима. Но можно сделать и ее в туннелях) И самолеты тогда лучше VTOL. Интересно на сколько $ это все потянет...
"А не слишком ли всё хорошо, чтобы быть правдой?
Литаки стоят в куче, хотя свободных стоянок для рассредоточения полно. М.б. всё же макеты (с топливом) или пустышки. Все на одном аэродроме. Как написали, нет противодействия беспилотнику...
Что-то тут не совсем так. Хотя, лучше бы всё было так."