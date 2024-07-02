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Ігнат про удар РФ по аеродрому в Миргороді: Втрати є, але не такі, як приписує собі ворог

Удар по аеродрому в Миргороді

Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував удар окупантів по аеродрому в Миргороді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! "Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста"…, а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли" і т.д", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що аеродроми України щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак.

"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться.

Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях", - сказав колишній речник.

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Ігнат підтвердив, що удар був і є "певні втрати".

"Але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників!" - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні російські пропагандисти оприлюднили відео удару по аеродрому в Миргороді на Полтавщині. Рашисти заявили про нібито знищення 6 винищувачів.

Повітряні сили повідомляли про пуски ракет в бік Миргорода.

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Ігнат про удар по аеродрому в Миргороді

Автор: 

Миргород (61) аеродром (307) Повітряні сили (2744) Ігнат Юрій (801)


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Топ коментарі
+34
Та ні хріна собі, знищено 6!!! СУ-27 -це певні втрати? Це повний звіздець. Висів ворожий БПЛА і ніхто не позаботився його збити. Ну висить собі і вісить, що тут такого?
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02.07.2024 12:13 Відповісти
+31


Kurt Wootz

@vinnicanin

В Миргород ворог знову продемонстрував показове знищення літаків ЗСУ. Добу ворожі безпілотники висіли над летовищем ,а потім прилетіла ворожа ракета . Тепер питання,: а чому ми досі не в НАТО? Всю техніку ЗСУ просто навмисно підставляють під удар ворога. Це ж просто ЗРАДА.
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02.07.2024 12:20 Відповісти
+23
Ніби й правильні слова, але рашистський дрон над військовим аеродромом це.....
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02.07.2024 12:11 Відповісти
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Хто задає такі питання , той "агент *****" і прихований ворог ....
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02.07.2024 13:23 Відповісти
Друже вважаю це сарказмом ) Але ж можливо було б завалити хочаб парочку того розвідлайна .
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02.07.2024 13:44 Відповісти
Це і був сарказм ... ((
шкода , що в нас якось не виходить задавати правильні питання і добиватися відповідей на них !
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02.07.2024 14:04 Відповісти
Шановний правільне питання я задав собі ще в 2014 році яке підтведив в 2019, а 73 відсотка наших співвітчизників досі блукають в марах навіяних обраннимі імі можновладцамі . І це друже не сарказм а реаліі нашого життя .
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02.07.2024 14:40 Відповісти
Да потому что эти Орланы как мухи кружат над всей территорией, если из-за каждого самолёты подымать, топлива не будет чтобы на боевые задачи вылетать.
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02.07.2024 13:25 Відповісти
Шановний я то взагалі то не зовсім в том розуміюсь , в мене інша ВОС . тому і спитав . А взагалі то втрата двух боіових літаків мабуть набагато дорожче чім затрати на паливо ?
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02.07.2024 13:51 Відповісти
Дело не только в топливе, эти самолёты сделаны ещё при царе горохе, износ колоссальный, может не хотят лишний раз подымать в воздух, потом начнётся ***тория с запчастями.
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02.07.2024 13:58 Відповісти
І , як завжди , ніхто не винен ? Звісно нікого не покарають ...
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02.07.2024 13:22 Відповісти
Покарають, Червинського.
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02.07.2024 16:20 Відповісти
ще є у когось питання, чому не дають F-16?
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02.07.2024 13:27 Відповісти
На ф16 будут летать отставные натовские пилоты, видимо мало желающих вот и тянут волынку. Всё это туфта с обучением, нельзя за такой короткий период подготовить пилота боевой авиации.
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02.07.2024 13:29 Відповісти
Пілоти бойової авіації вже давно готові - наших хлопців , з досвідом , навчити керувати цими літаками - справа кількох місяців ... Не дають бо не хочуть давати !
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02.07.2024 13:35 Відповісти
Нет у ребят боевого опыта, самолёты стоят очень дорого, каждый сбитый ф16 скажется на компании которая их выпускает, акции просядут а это миллиарды долларов, тут большая куча факторов, ну и конечно козни Ермака, куда без него.
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02.07.2024 13:40 Відповісти
Мы еже видим как просели акции производителя устаревших ракет Пэтриот...
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02.07.2024 13:55 Відповісти
Рынок оружия это очень большие деньги и когда потенциальный покупатель видит как горит техника, желание покупать её пропадает.
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02.07.2024 14:02 Відповісти
В этом видео горит московская техника. Ты считаешь что покупатели не будут теперь самолеты Су покупать?
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02.07.2024 17:14 Відповісти
Тут вопрос не в ударе по аэродрому и потере самолетов. Хотя жаль. Вопрос в том, что российские развед. БПЛА спокойно пролетели 145 км от границы до военного аэродрома, дали целеуказание, а потом подтвердили результат удара видеосъемкой. То есть наше ПВО не работает по таким целям, или бессильно работать, или халатность.
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02.07.2024 13:32 Відповісти
Взлетать и садиться можно научить, а вот вести воздушный бой это п*здец как сложно и обучаться долго.
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02.07.2024 13:34 Відповісти
Дайте нам ф-16!!!
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02.07.2024 13:48 Відповісти
Дадут ф16 не сомневайся, это вопрос времени, говорю без сарказма.
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02.07.2024 13:53 Відповісти
І що, їх роз'їбуть так само) То як раз був сарказм... У нас тих сушок залишилось менше десятка, а вони ними так "розкидаються".
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02.07.2024 13:55 Відповісти
и они тоже будут так стоять ? видать и будут.
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02.07.2024 14:09 Відповісти
Встановити РЕБ ніхто не здогадався?
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02.07.2024 14:07 Відповісти
а где ППО ? правильно, у зели на банковой. прикол в том, что зеля постилка кремля. и оно думает, что оно важное. очередная сценка 95 квартала.
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02.07.2024 14:08 Відповісти
Червінського в сізо ''маринують'' за менше. А за такий про**б когось посадять? Чи там всі свої-д'єрмаковські?
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02.07.2024 14:15 Відповісти
Ігнату-припини брехати...
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02.07.2024 14:32 Відповісти
Те що кацапські дрони можуть долітати до Миргорода це не дивина . Вони й раніше це робили . Точно так же як всю війну літають в глибоких кацапських тилах і наші дрони .
Але їх збивали , а зараз чомусь не збили , і навіть не спробували , хоча ППО в тому районі є , і конкретно про цей дрон вона знала ( в мережі було повідомлення ) .
Саме це й дивно .
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02.07.2024 14:39 Відповісти
Можливо просто вже нічим ...
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02.07.2024 14:40 Відповісти
Верховний, де бетонні бункери для літаків, пля ????
цементу не вистачає, а ТРЦ ростуть як гриби !

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02.07.2024 15:37 Відповісти
В Україні зрадники , це адміністрація президента. Ви подивіться, хто там є та які займають пости. Тим все сказано. Жаль, що люди досі того не зрозуміли
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02.07.2024 15:58 Відповісти
В общем, Фки будут целы только на румынских или польских авиабазах.
Ну или строить новую авиабазу где-то в горной местности, чтоб укрытия вырубать в скалах. Но это будет стоить безумных денег. Да и ВПП будет уязвима. Но можно сделать и ее в туннелях) И самолеты тогда лучше VTOL. Интересно на сколько $ это все потянет...
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02.07.2024 16:07 Відповісти
Из-за поребрика:
"А не слишком ли всё хорошо, чтобы быть правдой?
Литаки стоят в куче, хотя свободных стоянок для рассредоточения полно. М.б. всё же макеты (с топливом) или пустышки. Все на одном аэродроме. Как написали, нет противодействия беспилотнику...
Что-то тут не совсем так. Хотя, лучше бы всё было так."
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02.07.2024 17:38 Відповісти
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