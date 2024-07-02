Ігнат про удар РФ по аеродрому в Миргороді: Втрати є, але не такі, як приписує собі ворог

Ексречник Повітряних сил Юрій Ігнат прокоментував удар окупантів по аеродрому в Миргороді.

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Не такий страшний чорт, як його малюють! Усі так радіють новинам, коли українські Сили оборони вражають на аеродромах окупанта рашистські літаки! "Мінус один, два, три, а то і більше бортів окупанта більше ніколи не будуть бомбити українські міста"…, а от коли ворог завдає удару, та що там казати, щоденно лупить по наших аеродромах, намагаючись знищити українську авіацію, та інколи досягає своєї цілі… ми готові розтерзати у соцмережах усіх і все, я маю на увазі своїх командирів, що "не змогли, не догледіли" і т.д", - наголосив він.

Ігнат нагадав, що аеродроми України щодня під обстрілами, щодня під балістикою, очима ворожих дронів та постійних атак.

"Наші люди на місцях намагаються вберегти те, що є і завдати удару у відповідь! І я не буду деталізувати якими неймовірними зусиллями це робиться.

Це війна, і на жаль не без втрат техніки. Це я стосовно ворожого удару по аеродрому Миргород. За порєбріком шалено тішаться, приписують у свої здобутки купу бортів Су-27. Нехай! Так завжди. Не все так страшно, як ви, українці, пишете на емоціях", - сказав колишній речник.

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Ігнат підтвердив, що удар був і є "певні втрати".

"Але зовсім не такі, як приписує собі ворог, зрештою вони завжди так роблять з початку вторгнення. Повітряні Сили роблять усе, щоб протидіяти ворогу, ввести його в оману, в тому числі за допомогою макетів та інших засобів. Тож прошу провідні медіа, блогерів, телеграм-канали вгамувати емоції і з повагою ставитись до наших захисників!" - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні російські пропагандисти оприлюднили відео удару по аеродрому в Миргороді на Полтавщині. Рашисти заявили про нібито знищення 6 винищувачів.

Повітряні сили повідомляли про пуски ракет в бік Миргорода.

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