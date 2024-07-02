Розвідувальний БПЛА зафіксовано на Дніпропетровщині, - Повітряні сили
На Дніпропетровщині зафіксовано розвідувальний безпілотник російських окупантів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
"Дніпропетровська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.
Наразі в області оголошено повітряну тривогу.
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Про....лі аеродром - тепер про кожний РБПЛА у новинах сповіщати будуть?
А СБИВАТИ будуть?
Якщо щось й збивають (сповіщають), то або з автомата/кулемета/дроном, або стародавньою Іглою!
Що, Стінгери та Старстріки виявилися нездатними, або їх було так мало, що зразу закінчилися?