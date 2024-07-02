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Новини Війна
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Розвідувальний БПЛА зафіксовано на Дніпропетровщині, - Повітряні сили

На Дніпропетровщині розвідувальний БПЛА РФ

На Дніпропетровщині зафіксовано розвідувальний безпілотник російських окупантів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровська область - можлива робота ППО по ворожому розвідувальному БпЛА!" - йдеться в повідомленні.

Наразі в області оголошено повітряну тривогу.

Читайте: Ігнат про удар РФ по аеродрому в Миргороді: Втрати є, але не такі, як приписує собі ворог

Автор: 

безпілотник (4315) Повітряні сили (2744)


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ПРОКИНУЛИСЯ!
Про....лі аеродром - тепер про кожний РБПЛА у новинах сповіщати будуть?
А СБИВАТИ будуть?
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02.07.2024 12:59 Відповісти
До речі, а де розхвалені Стінгери та Старстріки?
Якщо щось й збивають (сповіщають), то або з автомата/кулемета/дроном, або стародавньою Іглою!
Що, Стінгери та Старстріки виявилися нездатними, або їх було так мало, що зразу закінчилися?
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02.07.2024 13:06 Відповісти
Завгосп не видав .
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02.07.2024 13:24 Відповісти
Що ще профукаємо як у Миргороді?
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02.07.2024 13:33 Відповісти
Интересно, а наши разведдроны тоже так спокойно весят над ОТ или кацапией?
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02.07.2024 14:10 Відповісти
 
 