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Новости Война
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По всей Украине объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ носителя "Кинжалов" - самолета МиГ-31К

кинжал,кинджал

По всей территории Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета в РФ самолета МиГ-31К - носителя ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка!" - предупредили в ВС.

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Автор: 

воздушная тревога (807)


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Бл.ядские рашисты.
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05.07.2024 02:04 Ответить
 
 