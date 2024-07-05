РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11486 посетителей онлайн
Новости
3 428 8

США впервые разместят в Японии новейшие истребители-невидимки F-35А

F-35

Министерство обороны США объявило, что впервые передислоцирует 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в северо-восточной префектуре Японии Аомори.

F-35A, известные как истребители пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые будут передислоцированы на американскую авиабазу Кадена в южной префектуре Японии Окинава на замену выведенным из эксплуатации истребителям предыдущей серии F-15, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Пентагоне заявили, что на фоне новых вызовов безопасности, созданных Китаем, Северной Кореей и Россией, модернизация тактической авиации США будет проводиться в тесной координации с правительством Японии в течение следующих нескольких лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США и Китай могут остановить войну в Украине, если будут действовать вместе, - Зеленский

В Минобороны США подчеркнули, что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Автор: 

США (27131) Япония (1311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В даний час Японія експлуатує 52 винищувачі F-35A і 12 F-35B, а також майже 200 винищувачів F-15J/DJ, місцевий варіант, створений за зразком виробленого в США McDonnell Douglas F-15 Eagle.

Якщо Японія продовжить покупку, вона матиме загалом 147 F-35, ставши другим за величиною оператором спільного ударного винищувача після Сполучених Штатів.
показать весь комментарий
05.07.2024 00:26 Ответить
Краще б нам надали!!!
показать весь комментарий
05.07.2024 00:31 Ответить
Мета невидимок - глибоко проникати на терiторiю противника та нищити суперважливi об'екти. Це до кого РФ, Китай, ПК? Seriously?!!!!
А так з них толку мало.
показать весь комментарий
05.07.2024 00:45 Ответить
нам би дали 40 таких невидимок. щоб ми всі кац*пські окопи проутюжили. і війна тоді виграна.

є ж можливості у америки забезпечити нашу перемогу. просто не хочуть.
показать весь комментарий
05.07.2024 02:42 Ответить
Такими машинами не окопи прасують,а надважливі об'єкти стратегічного призначення
показать весь комментарий
05.07.2024 05:37 Ответить
влада США і Британії повинні надавати нам все що допоможе нам захиститись від кацапів. саме вони гаранти нашої територіальної цілосності, саме вони вмовили комуняцького придурка кучму позбутися ядерної зброї. дають нам аби не здохли одразу і ми їм маємо дякувати? там де не треба любе -голубе, а Україні два млинці і х.. в руці
показать весь комментарий
05.07.2024 07:23 Ответить
Хм, де немає війни там озброєнням накачується, а де війна неможна озброєння бо це ескалація. Світ навиворіт.
показать весь комментарий
05.07.2024 09:23 Ответить
нещасна Україна...
і що японія їх отримала за гроші? чи це тільки нам борг віддавати?
показать весь комментарий
05.07.2024 16:43 Ответить
 
 