США впервые разместят в Японии новейшие истребители-невидимки F-35А
Министерство обороны США объявило, что впервые передислоцирует 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в северо-восточной префектуре Японии Аомори.
F-35A, известные как истребители пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые будут передислоцированы на американскую авиабазу Кадена в южной префектуре Японии Окинава на замену выведенным из эксплуатации истребителям предыдущей серии F-15, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В Пентагоне заявили, что на фоне новых вызовов безопасности, созданных Китаем, Северной Кореей и Россией, модернизация тактической авиации США будет проводиться в тесной координации с правительством Японии в течение следующих нескольких лет.
В Минобороны США подчеркнули, что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.
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Якщо Японія продовжить покупку, вона матиме загалом 147 F-35, ставши другим за величиною оператором спільного ударного винищувача після Сполучених Штатів.
А так з них толку мало.
є ж можливості у америки забезпечити нашу перемогу. просто не хочуть.
і що японія їх отримала за гроші? чи це тільки нам борг віддавати?