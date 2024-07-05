США впервые разместят в Японии новейшие истребители-невидимки F-35А

Министерство обороны США объявило, что впервые передислоцирует 48 новейших истребителей-невидимок F-35A на авиабазу Мисава в северо-восточной префектуре Японии Аомори.

F-35A, известные как истребители пятого поколения, способные избегать радиолокационного обнаружения, заменят F-16, которые будут передислоцированы на американскую авиабазу Кадена в южной префектуре Японии Окинава на замену выведенным из эксплуатации истребителям предыдущей серии F-15, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В Пентагоне заявили, что на фоне новых вызовов безопасности, созданных Китаем, Северной Кореей и Россией, модернизация тактической авиации США будет проводиться в тесной координации с правительством Японии в течение следующих нескольких лет.

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В Минобороны США подчеркнули, что этот шаг является частью усилий по дальнейшему укреплению американо-японского альянса и укреплению стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.