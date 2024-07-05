За сутки оккупанты 272 раза атаковали 10 населенных пунктов Запорожья

В течение суток россияне ударили по Запорожской области 272 раза. Под вражеским огнем находились 10 населенных пунктов.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне атаковали область БПЛА различной модификации, из РСЗО и артиллерии.

133 БПЛА различной модификации направили на Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

6 обстрелов РСЗО накрыли Работино, Новоандреевку и Левадное.

133 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Мирного, Работино, Левадного, Малиновки, Приморского, Лобкового и Плавней.

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Кроме того, поступило 9 сообщений о разрушении жилья. Мирные жители не пострадали.