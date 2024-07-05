Упродовж доби окупанти 272 рази атакували 10 населених пунктів Запоріжжя
Протягом доби росіяни вдарили по Запорізькій області 272 рази. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни атакували область БпЛА різної модифікації, з РСЗВ та артилерії.
- 133 БпЛА різної модифікації скерували на Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
- 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Новоандріївку та Левадне.
- 133 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Мирного, Роботиного, Левадного, Малинівки, Приморського, Лобкового та Плавнів.
Крім того, надійшло 9 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.
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