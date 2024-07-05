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Ночью и утром войска РФ совершили 9 обстрелов приграничья Сумщины: били из минометов

Обстріли Сумщини зранку 5 липня 2024 року

Утром 5 июля российские захватчики совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Сумскую ОВА.

Обстрелам подверглись Краснопольская, Белопольская и Эсманская громады.

  • Эсманьская громада: осуществлен удар 2 FPV дронами (2 взрыва), обстрел из минометов (23 взрыва).
  • Белопольская громада: враг бил из минометов (3 взрыва) и сбросил с БПЛА взрывные устройства типа ВОГ (5 взрывов).
  • Краснопольская громада: 6 мин сбросили россияне на территорию громады.

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Автор: 

обстрел (27820) Сумская область (3322)


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