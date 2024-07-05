Вночі та зранку війська РФ здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини: били з мінометів
Вранці 5 липня російські загарбники здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.
Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Есманьська громади.
- Есманьська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи), обстріл з мінометів (23 вибухів).
- Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ (5 вибухів).
- Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
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