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Вночі та зранку війська РФ здійснили 9 обстрілів прикордоння Сумщини: били з мінометів

Обстріли Сумщини зранку 5 липня 2024 року

Вранці 5 липня російські загарбники здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сумську ОВА.

Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська та Есманьська громади.

  • Есманьська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи), обстріл з мінометів (23 вибухів).
  • Білопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої типу ВОГ (5 вибухів).
  • Краснопільська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.

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Автор: 

обстріл (29195) Сумська область (3878)


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