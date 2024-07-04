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Новини Війна
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Росіяни 7 разів обстріляли Сумщину: Зафіксовано 18 вибухів

Обстріли Сумщини 3 липня

Вночі та вранці російські окупанти здійснили 7 обстрілів прикордоння та населених пунктів Сумщини.

Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Всього було зафіксовано 18 вибухів. Під вогнем рашистів - Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Дружбівська громади:

  • Дружбівська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи);
  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів);
  • Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи);
  • Білопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА боєприпасів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи);
  • Хотінська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Водночас в ніч на 4 липня на Сумщині сили ППО знищили російський "Шахед".

Читайте: Вночі окупанти атакували Чернігівщину "шахедами": зафіксовано влучання в один з енергооб’єктів

Автор: 

обстріл (29105) Сумська область (3862)


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