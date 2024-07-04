Росіяни 7 разів обстріляли Сумщину: Зафіксовано 18 вибухів
Вночі та вранці російські окупанти здійснили 7 обстрілів прикордоння та населених пунктів Сумщини.
Про це повідомила пресслужба ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Всього було зафіксовано 18 вибухів. Під вогнем рашистів - Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Дружбівська громади:
- Дружбівська громада: здійснено удар 2 FPV дронами (2 вибухи);
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (7 вибухів);
- Миропільська громада: росіяни вдарили з артилерії (3 вибухи);
- Білопільська громада: зафіксовано скидання з БпЛА боєприпасів (2 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи);
- Хотінська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).
Водночас в ніч на 4 липня на Сумщині сили ППО знищили російський "Шахед".
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