Вночі окупанти атакували Чернігівщину "шахедами": зафіксовано влучання в один з енергооб’єктів
У Чернігівській області тривога у ніч на 4 липня тривала понад 5 годин. Є влучання в один із об’єктів енергетичної системи.
Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживачі", - йдеться у повідомленні.
Він додав, що енергетики працюють над відновленням.
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Ivan Ivan #403337
показати весь коментар04.07.2024 10:21 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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