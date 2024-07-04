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Новини Війна
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Вночі окупанти атакували Чернігівщину "шахедами": зафіксовано влучання в один з енергооб’єктів

Атака БПЛА на Чернігівщину 4 липня

У Чернігівській області тривога у ніч на 4 липня тривала понад 5 годин. Є влучання в один із об’єктів енергетичної системи.

Про це повідомив очільник ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, ворожий шахед влучив в один з обʼєктів області. На зараз без електропостачання залишаються 5963 споживачі", - йдеться у повідомленні. 

Він додав, що енергетики працюють над відновленням.

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обстріл (29105) Чернігівщина (1584) дрони (4882)


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Монотонно, потроху, постійно кацапня нищить нашу енергосистему... А ми вікна вибиваємо та якусь цистерну підриваємо... Чому не херачемо по енергооб'єктах кацапських?! Розумію, що кацапія велика, але хоча б там де ми можемо дістати.
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04.07.2024 10:21 Відповісти
 
 