Вранці у Києві та області пролунали вибухи: РФ запустила кілька груп БПЛА

Російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова повітряна атака ворога. Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території курської області рф, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили безпілотники на підступах до Києва. У столиці, попередньо, без жертв та руйнувань.

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