Вранці у Києві та області пролунали вибухи: РФ запустила кілька груп БПЛА
Російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.
Про це повідомили у пресслужбі КМВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Чергова повітряна атака ворога. Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території курської області рф, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів", - йдеться в повідомленні.
Сили ППО знищили безпілотники на підступах до Києва. У столиці, попередньо, без жертв та руйнувань.
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Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?