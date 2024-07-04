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Новини Війна
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Вранці у Києві та області пролунали вибухи: РФ запустила кілька груп БПЛА

РФ випустила шахеди по Києву та області

Російські окупанти рано вранці здійснили пуск БПЛА. Сили ППО працювали на Київщині.

Про це повідомили у пресслужбі КМВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Чергова повітряна атака ворога. Цього разу - виключно із застосуванням БпЛА. Противник запустив свої дрони з території курської області рф, а до Києва безпілотники наближалися хвилями та з різних напрямків. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до самого Києва не долетів", - йдеться в повідомленні.

Сили ППО знищили безпілотники на підступах до Києва. У столиці, попередньо, без жертв та руйнувань.

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Автор: 

Київ (19643) Київська область (4087) обстріл (29105)


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Дякуємо США та Зіхідним Партнерам х, за допомогу Україні!
Як казав видатний Українець Євген Чикаленко, - "Легко любити Україну до глибини душі. А ви спробуйте любити її до глибини кишені!"
Цей вислів видатного Українця, сьогодні є актуальним, як ніколи!!
Привладних осіб з Урядового кварталу, він стосується, у ПЕРШУ ЧЕРГУ!!
Можливо, ота катлєта чи ота безумна, збирають гроші по тумбочкам та «дивних» бізнесах родинних, саме для допомоги Захисникам України!?!?
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04.07.2024 07:59 Відповісти
 
 