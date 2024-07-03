УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5618 відвідувачів онлайн
Новини
287 0

Троє людей постраждало внаслідок російського обстрілу села Приозерне на Херсонщині

Обстріл Приозерного на Херсонщині

3 липня росіяни обстріляли село Приозерне на Херсонського району. Внаслідок удару постраждали три людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Херсонської ОВА.

"На момент удару вони знаходились в автомайстерні. Снаряд від граду залетів всередину, але, на щастя, не розірвався. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба й ніг. В його 19-річного сина також діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранння рук", - йдеться в повідомленні.

Також до лікарні звернувся чоловік, 47 років. В нього - мінно-вибухова травма, струс головного мозку, а також перелом та уламкове поранення ноги.

Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги.

Читайте: На Херсонщині двоє людей травмувались через детонацію вибухівки

Автор: 

обстріл (29105) Херсонська область (5871)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 