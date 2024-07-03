Троє людей постраждало внаслідок російського обстрілу села Приозерне на Херсонщині
3 липня росіяни обстріляли село Приозерне на Херсонського району. Внаслідок удару постраждали три людини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написали в телеграм-каналі Херсонської ОВА.
"На момент удару вони знаходились в автомайстерні. Снаряд від граду залетів всередину, але, на щастя, не розірвався. 42-річний чоловік отримав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення тулуба й ніг. В його 19-річного сина також діагностували мінно-вибухову травму та уламкові поранння рук", - йдеться в повідомленні.
Також до лікарні звернувся чоловік, 47 років. В нього - мінно-вибухова травма, струс головного мозку, а також перелом та уламкове поранення ноги.
Потерпілого шпиталізували для надання медичної допомоги.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль