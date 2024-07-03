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Новини Війна
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На Херсонщині двоє людей травмувались через детонацію вибухівки

Двоє чоловіків підірвались на вибухівці на Херсонщині

На Херсонщині двоє мешканців постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Наразі їм надають медичну допомогу. 

За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

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Автор: 

Херсонська область (5871)


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