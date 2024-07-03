На Херсонщині двоє людей травмувались через детонацію вибухівки
На Херсонщині двоє мешканців постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.
Наразі їм надають медичну допомогу.
За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль