На Херсонщині двоє людей травмувались через детонацію вибухівки

На Херсонщині двоє мешканців постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що 27-річного та 37-річного чоловіків доставили до лікарні з вибуховими травмами та уламковими пораненнями.

Наразі їм надають медичну допомогу.

За даними ОВА, невідомий вибуховий предмет здетонував під час гасіння пожежі сухостою.

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