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Новини Фото Війна
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Минулої доби російські обстріли спричинили багато пожеж в екосистемах на Херсонщині, - ДСНС. ФОТО

Окупанти продовжують обстрілювати Херсонщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, минулої доби через ворожі атаки виникло 14 пожеж, з них 8 в екосистемах.

"Горіли господарчі споруди, гаражне приміщення, житловий будинок та літня кухня. Також ліквідовано пожежі сухостоїв на відкритих територіях, загальною площею понад 11 га", - йдеться у повідомленні.

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пожежі через обстріли на Херсонщині
пожежі через обстріли на Херсонщині
пожежі через обстріли на Херсонщині

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що упродовж минулої доби, 2 липня, внаслідок російських ударів по Херсонській області загинула людина та ще 15 мирних жителів дістали поранення

Автор: 

обстріл (29105) пожежа (4351) ДСНС (5150) Херсонська область (5871)


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