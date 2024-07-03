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Новини Війна
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Росіяни 4 рази намагалися штурмувати Кринки. Зазнавши втрат, відійшли, - Сили оборони Півдня

Окупанти намагалися штурмувати Кринки

Російські окупаційні війська намагалися штурмувати Кринки на лівобережжі Херсонщини, проте зазнали втрат та відійшли.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - зазначили там.

Також на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм. Успіху не мали.

"Окупанти продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних БпЛА",- йдеться в повідомленні.

Окупанти застосували 253 FPV-дрони, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 260 осколкових боєприпасів.

Читайте: У Вовчанську триває бій. Ситуація контрольована, - Генштаб

Автор: 

ЗСУ (7658) Сили оборони півдня (371) Херсонська область (5871)


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Топ коментарі
+2
Цікаво, а карта діпстейт показує, що Кринки, тобто місце де вони були, вже давно знов під кацапами...
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03.07.2024 11:38 Відповісти
+2
ну, диванні експьорди краще за Генштаб знають що окуповано а що не окуповано. Правда на мапі Діпстейту не можуть навіть сіряк від окупованого відрізнити, але кого цікавлять такі подробиці.
сказали баранам шо Кринки це погано - вони і вірять. А те шо русня там дохне регулярно а взяти не може на відміну від Авдіївки чи Харківщини чи Покровскього напрямку - то це фігня.
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03.07.2024 12:28 Відповісти
+1
більш усього, наші не дають там москалям закріпитись, і дронами постійно наносять удари
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03.07.2024 13:50 Відповісти
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Цікаво, а карта діпстейт показує, що Кринки, тобто місце де вони були, вже давно знов під кацапами...
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03.07.2024 11:38 Відповісти
ну, диванні експьорди краще за Генштаб знають що окуповано а що не окуповано. Правда на мапі Діпстейту не можуть навіть сіряк від окупованого відрізнити, але кого цікавлять такі подробиці.
сказали баранам шо Кринки це погано - вони і вірять. А те шо русня там дохне регулярно а взяти не може на відміну від Авдіївки чи Харківщини чи Покровскього напрямку - то це фігня.
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03.07.2024 12:28 Відповісти
наших більше загинуло але Кринки не під москалем. Аномальна зона просто якась - всюди москалів гине більше, там де активно в довго штурмують і просуваються - іноді на порядок більше, а тут наших більше загинуло а москалі так і не контролюють все село.
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03.07.2024 15:57 Відповісти
Там за Кринками - 15 кілометрів пустелі. Тож кацапська арта зконцентрована з двох вузьких секторів, кожен з яких прилягає до Дніпра.

Що дуже зручно для далекобійної арти ЗСУ, яка знаходиться на високому правому березі Дніпра, на якому, до тогож, дуже зручна дорога, яка є частиною трансєвропейської траси E58.

Скільки там полягло ЗСУ-шників - нікому невідомо. Скільки там кацапи втрачають техніки - видно по відосам, на яких реально сотні одиниць підбитої техніки.

Ну а ти - несеш якусь чергову пургу, як і під будь-якою новиною, де хоч якісь успіхи ЗСУ в знищенні кацапів висвітлюються.
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03.07.2024 19:50 Відповісти
якби ти недиванний воїн знав, що за одну "зміну" туди в нас в середньому 30% втрат, то б може розумів, я довго сподівався у вищу мету цього самогубства, як то віддтягнення сил, але коли взнав, що то була інтрига содоля, то сумніви пропали
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03.07.2024 13:48 Відповісти
це ти статистику сам збирав ? 🤡
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03.07.2024 16:10 Відповісти
Йому особисто в ГШ доповіли, що то особисто Содоль операцію вигадав.

Тепер всі провокатори будуть будь-які дії чи події, де будуть гинути ЗСУ-шники, приписувати Содолю. Бо відповідні медіа вже зробили з Содоля антинародний жупел.

Я впевнений, Содоль - мразота. Але провокатори, які все тепер валять на Содоля - просто смішні...

Я впевнений, завтра будуть казати, що це Содоль особисто подзвонив на Чонгар 23.02.2022 і заборонив підривати мости. Також, я впевнений, що це Содоль, а не мавпочки коломоя, "організував" іловайський котел. А також, більш ніж впевнений, що це Содоль особисто (халатно) наказав надіслати 40 десантників 14.06.2022 в Луганськ на літаку Іл-76, а не Назаров.
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03.07.2024 19:56 Відповісти
так і є. Содоль наказав морпіхам форсувати річку і зайняти плацдарм. Який жах, оце мразота.

А коли сотні інших таких содолів кидають дронщиків/штабників/кухарів в безглузді штурми чи просерають цілі напрямки, чи за два роки не можуть звести хоча б пари ліній оборони як у москалів в Роботине за одну весну - то нічого, про це дурникам не розповідають.

От тільки Залужного/Содоля/Сирка знімемо - і одразу Перемога!
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03.07.2024 21:31 Відповісти
більш усього, наші не дають там москалям закріпитись, і дронами постійно наносять удари
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03.07.2024 13:50 Відповісти
 
 