Росіяни 4 рази намагалися штурмувати Кринки. Зазнавши втрат, відійшли, - Сили оборони Півдня

Російські окупаційні війська намагалися штурмувати Кринки на лівобережжі Херсонщини, проте зазнали втрат та відійшли.

Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.

"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - зазначили там.

Також на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм. Успіху не мали.

"Окупанти продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних БпЛА",- йдеться в повідомленні.

Окупанти застосували 253 FPV-дрони, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 260 осколкових боєприпасів.

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