Росіяни 4 рази намагалися штурмувати Кринки. Зазнавши втрат, відійшли, - Сили оборони Півдня
Російські окупаційні війська намагалися штурмувати Кринки на лівобережжі Херсонщини, проте зазнали втрат та відійшли.
Про це повідомили Сили оборони Півдня, інформує Цензор.НЕТ.
"На лівобережжі Дніпра, на тимчасово окупованій Херсонщині ворог здійснив 4 штурми в районі населеного пункту Кринки. Зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Сили оборони продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання позицій", - зазначили там.
Також на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 1 штурм. Успіху не мали.
"Окупанти продовжують тиснути артилерійськими обстрілами, завдають авіаційні удари, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів, активно ведуть аеророзвідку. В операційній зоні за минулу добу зафіксовано проліт 255 розвідувальних БпЛА",- йдеться в повідомленні.
Окупанти застосували 253 FPV-дрони, 8 ударних БпЛА типу "Ланцет" та скинули з БпЛА різних модифікацій 260 осколкових боєприпасів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
сказали баранам шо Кринки це погано - вони і вірять. А те шо русня там дохне регулярно а взяти не може на відміну від Авдіївки чи Харківщини чи Покровскього напрямку - то це фігня.
Що дуже зручно для далекобійної арти ЗСУ, яка знаходиться на високому правому березі Дніпра, на якому, до тогож, дуже зручна дорога, яка є частиною трансєвропейської траси E58.
Скільки там полягло ЗСУ-шників - нікому невідомо. Скільки там кацапи втрачають техніки - видно по відосам, на яких реально сотні одиниць підбитої техніки.
Ну а ти - несеш якусь чергову пургу, як і під будь-якою новиною, де хоч якісь успіхи ЗСУ в знищенні кацапів висвітлюються.
Тепер всі провокатори будуть будь-які дії чи події, де будуть гинути ЗСУ-шники, приписувати Содолю. Бо відповідні медіа вже зробили з Содоля антинародний жупел.
Я впевнений, Содоль - мразота. Але провокатори, які все тепер валять на Содоля - просто смішні...
Я впевнений, завтра будуть казати, що це Содоль особисто подзвонив на Чонгар 23.02.2022 і заборонив підривати мости. Також, я впевнений, що це Содоль, а не мавпочки коломоя, "організував" іловайський котел. А також, більш ніж впевнений, що це Содоль особисто (халатно) наказав надіслати 40 десантників 14.06.2022 в Луганськ на літаку Іл-76, а не Назаров.
А коли сотні інших таких содолів кидають дронщиків/штабників/кухарів в безглузді штурми чи просерають цілі напрямки, чи за два роки не можуть звести хоча б пари ліній оборони як у москалів в Роботине за одну весну - то нічого, про це дурникам не розповідають.
От тільки Залужного/Содоля/Сирка знімемо - і одразу Перемога!