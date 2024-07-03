Доба на Херсонщині: внаслідок ворожих обстрілів 1 людина загинула, ще 15 - поранені

Упродовж минулої доби, 2 липня, внаслідок російських ударів по Херсонській області загинула людина та ще 15 мирних жителів дістали поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Так, під вогнем та авіаударами російських окупантів опинилися, зокрема, Понятівка, Станіслав, Садове, Михайлівка, Софіївка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Кізомис і Качкарівка. Крім того, росіяни обстрілювали Козацьке, Велетенське, Бургунку, Токарівку, Тягинку, Червоний Маяк, Дудчани, Антонівку, Томину Балку, Білозерку, Інгулець, Олександрівку, Ульянівку, Львове, Ольгівку, Миколаївку та Херсон.

Рашисти вкотре поцілили в житлові квартали: пошкоджено три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Є влучання в об'єкт критичної інфраструктури, дитсадок та газопровід, також пошкоджені приватні автомобілі.

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