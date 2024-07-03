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Новини Війна
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Через ранковий обстріл у Херсоні поранено жінку

Росіяни обстріляли Херсон

Зранку 3 липня 2024 року війська РФ ударили по Херсону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

За даними ОВА, внаслідок ранкового російського обстрілу Херсона постраждала жінка.

"53-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удари РФ по Херсону: загинула жінка, є поранені

Автор: 

обстріл (29105) Херсон (3433)


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