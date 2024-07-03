Через ранковий обстріл у Херсоні поранено жінку
Зранку 3 липня 2024 року війська РФ ударили по Херсону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.
За даними ОВА, внаслідок ранкового російського обстрілу Херсона постраждала жінка.
"53-річна херсонка отримала вибухову травму та уламкове поранення гомілки. Потерпіла самостійно звернулася до лікарні, де їй надали необхідну медичну допомогу", - йдеться у повідомленні.
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