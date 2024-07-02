Удари РФ по Херсону: загинула жінка, є поранені
Через нещодавні російські обстріли Херсону постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на жаль, російська армія вбила 54-річну жінку.
За даними ОВА, у центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники. 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Також нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
Окрім того, Прокудін інформує, що у Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків.
"У 80-річного потерпілого - контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми. Ще двоє потерпілих - 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами", - уточнив він.
Усі поранені - під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу.
Як повідомлялося, вранці 2 липня російські окупанти обстріляли Херсон: поранено 70-річного чоловіка. Пізніше у Херсоні знову лунали вибухи.
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