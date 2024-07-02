Удары РФ по Херсону: погибла женщина, есть раненые

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину.

По данным ОВА, в центральной части города под удар врага попали коммунальщики. 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Также сейчас в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

Кроме того, Прокудин информирует, что в Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин.

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"У 80-летнего пострадавшего контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами", - уточнил он.

Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось, утром 2 июля российские оккупанты обстреляли Херсон: ранен 70-летний мужчина. Позже в Херсоне снова раздавались взрывы.