В Киеве предлагают установить памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану

Как сообщает Цензор.НЕТ, в петиции предлагают "установить монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на месте одного из коммунистических памятников, которые были снесены".

"Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении Холодной войны и, как следствие, способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - говорится в тексте петиции.

В тексте петиции отмечают, что "с 1963 года в Вашингтоне увековечен в камне великий украинский поэт Тарас Шевченко, но в Украине до сих пор нет ни одной скульптуры выдающимся американцам, что является пробелом в наших культурных связях. Установка памятника Рейгану в Киеве станет символом благодарности народу США, являющихся нашим крупнейшим донором военной помощи, а также отражением общих идеалов свободы и демократии".

Также памятник Рональду Рейгану в столице Украины "станет напоминанием о важности поддержки демократических ценностей и международной безопасности. Это важный символ нашей благодарности и обязательств перед идеалами, способствовавшими нашей свободе и независимости. И, в первую очередь, - важный шаг в укреплении украинско-американских отношений, что подчеркнет нашу общую историю и стремление к свободе".

В петиции предлагают, чтобы монумент был установлен на одном из мест, где ранее были расположены:

- памятник Ватутину (при входе в Мариинский парк со стороны улицы Михаила Грушевского);

- памятник Ленину (на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, напротив Бессарабского рынка);

- памятник Щорсу (на пересечении улицы Коминтерна и бульвара Шевченко);

- памятник участникам Январского восстания (в центре Мариинского парка);

- памятник Переяславской раде под Аркой свободы украинского народа (переименованная Арка дружбы народов).

Все расходы установки памятника будут профинансированы за счет неравнодушных граждан Украины и США.

Подписать петицию можно по этой ссылке - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055