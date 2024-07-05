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В Киеве предлагают установить памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану

Рональд Рейган

Как сообщает Цензор.НЕТ, в петиции предлагают "установить монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на месте одного из коммунистических памятников, которые были снесены".

"Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении Холодной войны и, как следствие, способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - говорится в тексте петиции.

В тексте петиции отмечают, что "с 1963 года в Вашингтоне увековечен в камне великий украинский поэт Тарас Шевченко, но в Украине до сих пор нет ни одной скульптуры выдающимся американцам, что является пробелом в наших культурных связях. Установка памятника Рейгану в Киеве станет символом благодарности народу США, являющихся нашим крупнейшим донором военной помощи, а также отражением общих идеалов свободы и демократии".

Также памятник Рональду Рейгану в столице Украины "станет напоминанием о важности поддержки демократических ценностей и международной безопасности. Это важный символ нашей благодарности и обязательств перед идеалами, способствовавшими нашей свободе и независимости. И, в первую очередь, - важный шаг в укреплении украинско-американских отношений, что подчеркнет нашу общую историю и стремление к свободе".

В петиции предлагают, чтобы монумент был установлен на одном из мест, где ранее были расположены:
- памятник Ватутину (при входе в Мариинский парк со стороны улицы Михаила Грушевского);
- памятник Ленину (на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, напротив Бессарабского рынка);
- памятник Щорсу (на пересечении улицы Коминтерна и бульвара Шевченко);
- памятник участникам Январского восстания (в центре Мариинского парка);
- памятник Переяславской раде под Аркой свободы украинского народа (переименованная Арка дружбы народов).

Все расходы установки памятника будут профинансированы за счет неравнодушных граждан Украины и США.

Подписать петицию можно по этой ссылке - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055

Автор: 

Киев (25673) памятник (2242) петиция (357) Рональд Рейган (2)


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Топ комментарии
+17
Шоб у кацапов подгорело по ним нужно ракетами херачить крылатыми
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05.07.2024 11:54 Ответить
+13
Ну ****, вообще уже деньги тратить некуда
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05.07.2024 11:49 Ответить
+10
Краще пам'ятник РОЯЛЮ з 95 кварталу.
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05.07.2024 11:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну ****, вообще уже деньги тратить некуда
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05.07.2024 11:49 Ответить
Що, кацапське рило, не подобається той, хто переміг комуняцький ссср?
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05.07.2024 11:52 Ответить
Можно еще памятник куску асфальта запилить. Не ну а чо?
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05.07.2024 11:55 Ответить
можна машку за ляшку. запоребриком
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05.07.2024 11:56 Ответить
За поребриком, правда западным, как раз ты, ухилянт
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05.07.2024 11:57 Ответить
паланіца ти шолі?
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05.07.2024 11:58 Ответить
Ви вірите, що перемогли?!!!
Судячи з того, що відбувається зовні і зсередини - це марення.
Все життя заставляли плазували перед "старшим братом", продовжуємо - перед іншим. Задурно ніхто нікому нічого не дає. Це БЛЕФ.
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05.07.2024 12:02 Ответить
Мудро! Треба встановлювати і не тільки Рейгану, а і іншим друзям України! " Ворог мого ворога мій друг"казали древні римляни!
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02.08.2024 17:55 Ответить
Щоб у кацапів підгоріло.
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05.07.2024 11:53 Ответить
Шоб у кацапов подгорело по ним нужно ракетами херачить крылатыми
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05.07.2024 11:54 Ответить
на місці того Щорса - кінь 🐎 у нього буде гарний !

уявляєте, Рональд Рейган, у ковбойському прикиді та капелюсі, як в молоді роки, коли в кіно знімався, на коні посеред бульвару Шевченка! 😂👍

тільки ЗА !
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05.07.2024 12:00 Ответить
Тоді можна Щорсу одягнути металеве сомбреро і написати "Рейган". Дешево і сердито, як і перейменування "арки дружби народів".
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05.07.2024 14:38 Ответить
Краще пам'ятник РОЯЛЮ з 95 кварталу.
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05.07.2024 11:51 Ответить
краще найняти кілера для шмиг-шмига
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05.07.2024 11:52 Ответить
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05.07.2024 11:59 Ответить
Поставте краще пам"ятник члену,який по тому роялю стукав.І підпишіть - "іду токо на одін тєрмін"...
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05.07.2024 13:25 Ответить
Ставьте уже сразу Зеленскому, еще больше известному своей "мощной борьбой".
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05.07.2024 11:53 Ответить
Правильно. А не усіляким Булгакам і Нє-Краскам
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05.07.2024 11:53 Ответить
И негру
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05.07.2024 11:56 Ответить
нах той Рейган тут потрібен?
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05.07.2024 11:53 Ответить
Жмьоть кацапе ?

Пам'ятник Могильщику совка !

без Роні совок років за десять-двадцать перетравив би Україну на Білорусь!

беззаперечно ставити !
в центрі міста !
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05.07.2024 12:03 Ответить
Пам`ятнники всі - після перемоги. Зараз всі гроші - на ВПК, а ннне на пам'ятники!
Скільки можна дронів закупити замість пам'ятника!
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05.07.2024 13:55 Ответить
Да Вінчі або Джусу встановіть. Чи інших наших відомих людей немає?
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05.07.2024 11:53 Ответить
Швидше за все вкзівка ​​з Вашингтона така прийшла.
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05.07.2024 12:09 Ответить
Мені ідея з памʼятником подобається 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.07.2024 11:56 Ответить
невже в нас мало своїх героїв. про яких ніхто не чув, тому що вони були забуті, або про них забороняли говорити, або просто забули...
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05.07.2024 11:56 Ответить
А мені подобається! Буде червона ганчірка для рашистів
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05.07.2024 11:57 Ответить
для ракеты скорее всего
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05.07.2024 12:01 Ответить
а ми зробимо Залізного Роні та Залізну Маргарет !

під ручку! 😂👍
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05.07.2024 12:05 Ответить
скорее всего. скільки ще кабів треба на твою голову щоб ти перестав бути кацапом?
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05.07.2024 12:06 Ответить
чел с ником пишет не шо я кацап. дожились
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05.07.2024 12:09 Ответить
а хто? ти про наводки по Києву пишеш. Ти паланіца консервна?
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05.07.2024 12:11 Ответить
какие нах наводки, типо кацапы не будут знать точные координаты того памятника? Или их в гугле забанили?
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05.07.2024 12:13 Ответить
а ти принципово руськощелепний?
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05.07.2024 12:14 Ответить
і що з того? Мало на Київ ракет літять?
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05.07.2024 12:07 Ответить
До речi, вчасно

- Товаришу Трамп, вас переобрали? Яка несподіванка... А ми того, пам'ятник Рейгану поставити встигли, тож хто старе згадає, той старий демократ!
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05.07.2024 12:00 Ответить
..тролити кацапню-малороса і дякувати Великим Людям за справи - то є завжди по-феншую..
тим більше великий дядько зі Штатів вартий і уваги і поваги.. і американці зацінять послідовність дій-вчинків українців..
щодо витрат - погляньте на автопарк-хатинки зєліних менеджерів-мародерів.. нехай посприяють - може менше згодом сидітимуть, на пару років..
а пам'ятник своє "одіб'є" тисячу разів..
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05.07.2024 12:00 Ответить
Так и вижу как Трамп пускает мужскую скупую слезу и говорит, ну теперь то точно лэндлиз будет
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05.07.2024 12:03 Ответить
а чого тут Трамп?
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05.07.2024 12:09 Ответить
Ну Рейган республеканец жеж. Или кто-то думает, что Байден победит после вчерашнего зашквара на дебатах и заявы шо ему нужно больше спать?
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05.07.2024 12:10 Ответить
Буш молодший і ст. були республіканцями але і путінофілами
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05.07.2024 12:14 Ответить
но разоружили нас именно при Клинтоне. Крым забрали при Обаме. Полномасштабное при Байдене. И все трое демократы. А при младшом Буше президент Куча отстоял Тузлу. Как вы не поймете, что демократы такие же жлобы-популисты как и Слуги Народа
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05.07.2024 12:16 Ответить
всі тупі, лише підлога досвідчена . Ну то й чим ти відрізняєшся від зелених?
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05.07.2024 12:31 Ответить
..с закомплексованным ***************** нарциссом (как и Зеля) Трумпом, совсем не смешно.. ще з Вироку-2019..
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05.07.2024 12:11 Ответить
Є вулиця Рейгана, нехай там і ставлять. На перетині з проспектом Шухевича.
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05.07.2024 12:00 Ответить
як раз, перед входом до ринку "троєщина".
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05.07.2024 12:25 Ответить
Ні, то вже перетин Братиславської з Електротехнічною.
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05.07.2024 12:32 Ответить
Ніт. Весь символізм у тому, щоб його поставити саме на місці знесеного якогось комуняки. наприклад, поставити на місці члєніна. Це буде сигналом кацапам, що Україна остаточно послала нах те криваве комуняцьке минуле та й буде сигналом Трампу, щоб у разі свого можливого чергового приходу до влади, він рівнявся у своїй політиці щодо кремля саме на Рейгана.
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05.07.2024 13:39 Ответить
Его перед закрытым кацапским посольством надо поставить.
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05.07.2024 17:27 Ответить
теж варіант хороший.
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05.07.2024 18:15 Ответить
Автор чи автори петиції чи ті хто це затіяв явно не із зелених. Ці вже не знають чим собі підняти.)
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05.07.2024 12:01 Ответить
Монументи пану Рональду Рейгану мають стояти:
- на Повітрофлотському проспекті, 27, у м.Києві - перед приміщенням посольства рфії в Україні (зачинене з 24.02.2022);
- по вул. Михайла Грушевського, 32, у м.Києві - перед посольством Китаю в Україні
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05.07.2024 12:13 Ответить
вдома, у вуличному сортирі увіковічив путіна - )(уйла.
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05.07.2024 12:17 Ответить
Це той Рейган,який в 1991 році особисто приїздив в Київ вмовляти Верховну Раду щоб Україна не виходила зі складу СРСР?
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05.07.2024 12:20 Ответить
Нет,то был уже Буш.
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05.07.2024 12:31 Ответить
Це добре, так і треба зробити, але після війни, не зараз.
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05.07.2024 12:22 Ответить
Хай краще поставлять Сковороді - "Світ ловив мене - але не впіймав!"А можна інше:

"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
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05.07.2024 12:23 Ответить
У нас зараз інший тренд: "Воєнком ловив мене - але не впіймав"
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05.07.2024 12:25 Ответить
Я можу зараз лише лягти коло кулемета І не вставать Абт тільки патрони підносили Бажано - "Максим" Там знос ствола менший Тільки воду треба доливать у кожух
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05.07.2024 12:38 Ответить
Великому Сину Вільної Ічкерії Джохару Дудаєву, який сказав:

"Ніколи не ображайте Українців, вони завжди повернуть своє"

"Коли над Україною зійде Українське Сонце - росія зникне"
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05.07.2024 12:33 Ответить
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами.
Посчитать украинцев слабыми.
Обидеть украинцев.
Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…»
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05.07.2024 12:44 Ответить
Предлагаю еще поставить помятник унитазу, незаконно вывезенному оккупантами.
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05.07.2024 13:11 Ответить
Шо?
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05.07.2024 13:58 Ответить
вот был великий президент который добился развала совка!вечная ему память!
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05.07.2024 14:26 Ответить
З якого такого переляку встановлювати памʼятники американським президентам????
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05.07.2024 14:46 Ответить
Рейган замість Леніна - нормальний хід.
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05.07.2024 15:12 Ответить
Нах*я?!?
Що Америка не любить мародерів? Треба підсолодити пілюлю?
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05.07.2024 15:57 Ответить
Рейган был достойным человеком, по сути это он положил начало демонтажу совка, в результате которого Украина получила возможность выбрать свой путь. Такой памятник был бы лопатой лайна в кацапскую харю, но наверное сейчас лучше потратить эти деньги на что то более полезное, дрон например
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05.07.2024 17:38 Ответить
Президент США Рональд Рейган знищив "Імперію Зла" СРСР, а СРСР замордував на смерть десятки мільйонів українців. Пам'ятник Рейгану, це данина пам'яті людині, яка допомогла Україні вирватися із радянського ярма.

Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Не зважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
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06.07.2024 19:22 Ответить
Президент США Рональд Рейган знищив "Імперію Зла" СРСР, а СРСР замордував на смерть десятки мільйонів українців. Пам'ятник Рейгану, це данина пам'яті людині, яка допомогла Україні вирватися із радянського ярма.

Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Незважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
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06.07.2024 19:19 Ответить
 
 