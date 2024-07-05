В Киеве предлагают установить памятник 40-му президенту США Рональду Рейгану
Как сообщает Цензор.НЕТ, в петиции предлагают "установить монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на месте одного из коммунистических памятников, которые были снесены".
"Рейган, назвавший СССР "империей зла", известен своей непоколебимой борьбой против советского тоталитаризма и коммунизма. Его усилия сыграли ключевую роль в завершении Холодной войны и, как следствие, способствовали обретению Украиной независимости в 1991 году", - говорится в тексте петиции.
В тексте петиции отмечают, что "с 1963 года в Вашингтоне увековечен в камне великий украинский поэт Тарас Шевченко, но в Украине до сих пор нет ни одной скульптуры выдающимся американцам, что является пробелом в наших культурных связях. Установка памятника Рейгану в Киеве станет символом благодарности народу США, являющихся нашим крупнейшим донором военной помощи, а также отражением общих идеалов свободы и демократии".
Также памятник Рональду Рейгану в столице Украины "станет напоминанием о важности поддержки демократических ценностей и международной безопасности. Это важный символ нашей благодарности и обязательств перед идеалами, способствовавшими нашей свободе и независимости. И, в первую очередь, - важный шаг в укреплении украинско-американских отношений, что подчеркнет нашу общую историю и стремление к свободе".
В петиции предлагают, чтобы монумент был установлен на одном из мест, где ранее были расположены:
- памятник Ватутину (при входе в Мариинский парк со стороны улицы Михаила Грушевского);
- памятник Ленину (на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Крещатик, напротив Бессарабского рынка);
- памятник Щорсу (на пересечении улицы Коминтерна и бульвара Шевченко);
- памятник участникам Январского восстания (в центре Мариинского парка);
- памятник Переяславской раде под Аркой свободы украинского народа (переименованная Арка дружбы народов).
Все расходы установки памятника будут профинансированы за счет неравнодушных граждан Украины и США.
Подписать петицию можно по этой ссылке - https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055
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Судячи з того, що відбувається зовні і зсередини - це марення.
Все життя заставляли плазували перед "старшим братом", продовжуємо - перед іншим. Задурно ніхто нікому нічого не дає. Це БЛЕФ.
уявляєте, Рональд Рейган, у ковбойському прикиді та капелюсі, як в молоді роки, коли в кіно знімався, на коні посеред бульвару Шевченка! 😂👍
тільки ЗА !
Пам'ятник Могильщику совка !
без Роні совок років за десять-двадцать перетравив би Україну на Білорусь!
беззаперечно ставити !
в центрі міста !
Скільки можна дронів закупити замість пам'ятника!
під ручку! 😂👍
- Товаришу Трамп, вас переобрали? Яка несподіванка... А ми того, пам'ятник Рейгану поставити встигли, тож хто старе згадає, той старий демократ!
тим більше великий дядько зі Штатів вартий і уваги і поваги.. і американці зацінять послідовність дій-вчинків українців..
щодо витрат - погляньте на автопарк-хатинки зєліних менеджерів-мародерів.. нехай посприяють - може менше згодом сидітимуть, на пару років..
а пам'ятник своє "одіб'є" тисячу разів..
- на Повітрофлотському проспекті, 27, у м.Києві - перед приміщенням посольства рфії в Україні (зачинене з 24.02.2022);
- по вул. Михайла Грушевського, 32, у м.Києві - перед посольством Китаю в Україні
"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
"Ніколи не ображайте Українців, вони завжди повернуть своє"
"Коли над Україною зійде Українське Сонце - росія зникне"
Посчитать украинцев слабыми.
Обидеть украинцев.
Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…»
Що Америка не любить мародерів? Треба підсолодити пілюлю?
Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Не зважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Незважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.