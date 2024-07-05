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У Києві пропонують встановити пам’ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану

Рональд Рейган

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в петиції пропонують "встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного з комуністичних пам'ятників, що були знесені".

"Рейган, назвавший СРСР "імперією зла", відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році", - йдеться в тексті петиції.

У тексті петиції зазначають, що "з 1963 року у Вашингтоні увічнений у камені великий український поет Тарас Шевченко, але в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям, що є прогалиною в наших культурних зв'язках. Встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії".

Також пам'ятник Рональду Рейгану в столиці України "стане нагадуванням про важливість підтримки демократичних цінностей і міжнародної безпеки. Це важливий символ нашої вдячності та зобов'язань перед ідеалами, які сприяли нашій свободі та незалежності. І в першу чергу — важливий крок у зміцненні українсько-американських відносин, що підкреслить нашу спільну історію та прагнення до свободи".

У петиції пропонують, щоб монумент був встановлений на одному з цих місць, де раніше були розташовані:
- пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)
- пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)
- пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)
- пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)
- пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).

Всі видатки встановлення пам’ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США.

Підписати петицію можна за цим посиланням -https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055

Автор: 

Київ (19663) пам’ятник (932) петиція (321) Рейган Рональд (2)


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Топ коментарі
+17
Шоб у кацапов подгорело по ним нужно ракетами херачить крылатыми
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05.07.2024 11:54 Відповісти
+13
Ну ****, вообще уже деньги тратить некуда
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05.07.2024 11:49 Відповісти
+10
Краще пам'ятник РОЯЛЮ з 95 кварталу.
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05.07.2024 11:51 Відповісти
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Ну ****, вообще уже деньги тратить некуда
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05.07.2024 11:49 Відповісти
Що, кацапське рило, не подобається той, хто переміг комуняцький ссср?
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05.07.2024 11:52 Відповісти
Можно еще памятник куску асфальта запилить. Не ну а чо?
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05.07.2024 11:55 Відповісти
можна машку за ляшку. запоребриком
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05.07.2024 11:56 Відповісти
За поребриком, правда западным, как раз ты, ухилянт
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05.07.2024 11:57 Відповісти
паланіца ти шолі?
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05.07.2024 11:58 Відповісти
Ви вірите, що перемогли?!!!
Судячи з того, що відбувається зовні і зсередини - це марення.
Все життя заставляли плазували перед "старшим братом", продовжуємо - перед іншим. Задурно ніхто нікому нічого не дає. Це БЛЕФ.
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05.07.2024 12:02 Відповісти
Мудро! Треба встановлювати і не тільки Рейгану, а і іншим друзям України! " Ворог мого ворога мій друг"казали древні римляни!
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02.08.2024 17:55 Відповісти
Щоб у кацапів підгоріло.
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05.07.2024 11:53 Відповісти
Шоб у кацапов подгорело по ним нужно ракетами херачить крылатыми
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05.07.2024 11:54 Відповісти
на місці того Щорса - кінь 🐎 у нього буде гарний !

уявляєте, Рональд Рейган, у ковбойському прикиді та капелюсі, як в молоді роки, коли в кіно знімався, на коні посеред бульвару Шевченка! 😂👍

тільки ЗА !
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05.07.2024 12:00 Відповісти
Тоді можна Щорсу одягнути металеве сомбреро і написати "Рейган". Дешево і сердито, як і перейменування "арки дружби народів".
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05.07.2024 14:38 Відповісти
Краще пам'ятник РОЯЛЮ з 95 кварталу.
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05.07.2024 11:51 Відповісти
краще найняти кілера для шмиг-шмига
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05.07.2024 11:52 Відповісти
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05.07.2024 11:59 Відповісти
Поставте краще пам"ятник члену,який по тому роялю стукав.І підпишіть - "іду токо на одін тєрмін"...
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05.07.2024 13:25 Відповісти
Ставьте уже сразу Зеленскому, еще больше известному своей "мощной борьбой".
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05.07.2024 11:53 Відповісти
Правильно. А не усіляким Булгакам і Нє-Краскам
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05.07.2024 11:53 Відповісти
И негру
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05.07.2024 11:56 Відповісти
нах той Рейган тут потрібен?
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05.07.2024 11:53 Відповісти
Жмьоть кацапе ?

Пам'ятник Могильщику совка !

без Роні совок років за десять-двадцать перетравив би Україну на Білорусь!

беззаперечно ставити !
в центрі міста !
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05.07.2024 12:03 Відповісти
Пам`ятнники всі - після перемоги. Зараз всі гроші - на ВПК, а ннне на пам'ятники!
Скільки можна дронів закупити замість пам'ятника!
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05.07.2024 13:55 Відповісти
Да Вінчі або Джусу встановіть. Чи інших наших відомих людей немає?
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05.07.2024 11:53 Відповісти
Швидше за все вкзівка ​​з Вашингтона така прийшла.
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05.07.2024 12:09 Відповісти
Мені ідея з памʼятником подобається 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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05.07.2024 11:56 Відповісти
невже в нас мало своїх героїв. про яких ніхто не чув, тому що вони були забуті, або про них забороняли говорити, або просто забули...
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05.07.2024 11:56 Відповісти
А мені подобається! Буде червона ганчірка для рашистів
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05.07.2024 11:57 Відповісти
для ракеты скорее всего
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05.07.2024 12:01 Відповісти
а ми зробимо Залізного Роні та Залізну Маргарет !

під ручку! 😂👍
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05.07.2024 12:05 Відповісти
скорее всего. скільки ще кабів треба на твою голову щоб ти перестав бути кацапом?
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05.07.2024 12:06 Відповісти
чел с ником пишет не шо я кацап. дожились
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05.07.2024 12:09 Відповісти
а хто? ти про наводки по Києву пишеш. Ти паланіца консервна?
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05.07.2024 12:11 Відповісти
какие нах наводки, типо кацапы не будут знать точные координаты того памятника? Или их в гугле забанили?
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05.07.2024 12:13 Відповісти
а ти принципово руськощелепний?
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05.07.2024 12:14 Відповісти
і що з того? Мало на Київ ракет літять?
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05.07.2024 12:07 Відповісти
До речi, вчасно

- Товаришу Трамп, вас переобрали? Яка несподіванка... А ми того, пам'ятник Рейгану поставити встигли, тож хто старе згадає, той старий демократ!
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05.07.2024 12:00 Відповісти
..тролити кацапню-малороса і дякувати Великим Людям за справи - то є завжди по-феншую..
тим більше великий дядько зі Штатів вартий і уваги і поваги.. і американці зацінять послідовність дій-вчинків українців..
щодо витрат - погляньте на автопарк-хатинки зєліних менеджерів-мародерів.. нехай посприяють - може менше згодом сидітимуть, на пару років..
а пам'ятник своє "одіб'є" тисячу разів..
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05.07.2024 12:00 Відповісти
Так и вижу как Трамп пускает мужскую скупую слезу и говорит, ну теперь то точно лэндлиз будет
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05.07.2024 12:03 Відповісти
а чого тут Трамп?
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05.07.2024 12:09 Відповісти
Ну Рейган республеканец жеж. Или кто-то думает, что Байден победит после вчерашнего зашквара на дебатах и заявы шо ему нужно больше спать?
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05.07.2024 12:10 Відповісти
Буш молодший і ст. були республіканцями але і путінофілами
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05.07.2024 12:14 Відповісти
но разоружили нас именно при Клинтоне. Крым забрали при Обаме. Полномасштабное при Байдене. И все трое демократы. А при младшом Буше президент Куча отстоял Тузлу. Как вы не поймете, что демократы такие же жлобы-популисты как и Слуги Народа
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05.07.2024 12:16 Відповісти
всі тупі, лише підлога досвідчена . Ну то й чим ти відрізняєшся від зелених?
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05.07.2024 12:31 Відповісти
..с закомплексованным ***************** нарциссом (как и Зеля) Трумпом, совсем не смешно.. ще з Вироку-2019..
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05.07.2024 12:11 Відповісти
Є вулиця Рейгана, нехай там і ставлять. На перетині з проспектом Шухевича.
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05.07.2024 12:00 Відповісти
як раз, перед входом до ринку "троєщина".
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05.07.2024 12:25 Відповісти
Ні, то вже перетин Братиславської з Електротехнічною.
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05.07.2024 12:32 Відповісти
Ніт. Весь символізм у тому, щоб його поставити саме на місці знесеного якогось комуняки. наприклад, поставити на місці члєніна. Це буде сигналом кацапам, що Україна остаточно послала нах те криваве комуняцьке минуле та й буде сигналом Трампу, щоб у разі свого можливого чергового приходу до влади, він рівнявся у своїй політиці щодо кремля саме на Рейгана.
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05.07.2024 13:39 Відповісти
Его перед закрытым кацапским посольством надо поставить.
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05.07.2024 17:27 Відповісти
теж варіант хороший.
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05.07.2024 18:15 Відповісти
Автор чи автори петиції чи ті хто це затіяв явно не із зелених. Ці вже не знають чим собі підняти.)
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05.07.2024 12:01 Відповісти
Монументи пану Рональду Рейгану мають стояти:
- на Повітрофлотському проспекті, 27, у м.Києві - перед приміщенням посольства рфії в Україні (зачинене з 24.02.2022);
- по вул. Михайла Грушевського, 32, у м.Києві - перед посольством Китаю в Україні
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05.07.2024 12:13 Відповісти
вдома, у вуличному сортирі увіковічив путіна - )(уйла.
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05.07.2024 12:17 Відповісти
Це той Рейган,який в 1991 році особисто приїздив в Київ вмовляти Верховну Раду щоб Україна не виходила зі складу СРСР?
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05.07.2024 12:20 Відповісти
Нет,то был уже Буш.
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05.07.2024 12:31 Відповісти
Це добре, так і треба зробити, але після війни, не зараз.
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05.07.2024 12:22 Відповісти
Хай краще поставлять Сковороді - "Світ ловив мене - але не впіймав!"А можна інше:

"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
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05.07.2024 12:23 Відповісти
У нас зараз інший тренд: "Воєнком ловив мене - але не впіймав"
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05.07.2024 12:25 Відповісти
Я можу зараз лише лягти коло кулемета І не вставать Абт тільки патрони підносили Бажано - "Максим" Там знос ствола менший Тільки воду треба доливать у кожух
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05.07.2024 12:38 Відповісти
Великому Сину Вільної Ічкерії Джохару Дудаєву, який сказав:

"Ніколи не ображайте Українців, вони завжди повернуть своє"

"Коли над Україною зійде Українське Сонце - росія зникне"
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05.07.2024 12:33 Відповісти
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами.
Посчитать украинцев слабыми.
Обидеть украинцев.
Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…»
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05.07.2024 12:44 Відповісти
Предлагаю еще поставить помятник унитазу, незаконно вывезенному оккупантами.
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05.07.2024 13:11 Відповісти
Шо?
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05.07.2024 13:58 Відповісти
вот был великий президент который добился развала совка!вечная ему память!
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05.07.2024 14:26 Відповісти
З якого такого переляку встановлювати памʼятники американським президентам????
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05.07.2024 14:46 Відповісти
Рейган замість Леніна - нормальний хід.
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05.07.2024 15:12 Відповісти
Нах*я?!?
Що Америка не любить мародерів? Треба підсолодити пілюлю?
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05.07.2024 15:57 Відповісти
Рейган был достойным человеком, по сути это он положил начало демонтажу совка, в результате которого Украина получила возможность выбрать свой путь. Такой памятник был бы лопатой лайна в кацапскую харю, но наверное сейчас лучше потратить эти деньги на что то более полезное, дрон например
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05.07.2024 17:38 Відповісти
Президент США Рональд Рейган знищив "Імперію Зла" СРСР, а СРСР замордував на смерть десятки мільйонів українців. Пам'ятник Рейгану, це данина пам'яті людині, яка допомогла Україні вирватися із радянського ярма.

Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Не зважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
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06.07.2024 19:22 Відповісти
Президент США Рональд Рейган знищив "Імперію Зла" СРСР, а СРСР замордував на смерть десятки мільйонів українців. Пам'ятник Рейгану, це данина пам'яті людині, яка допомогла Україні вирватися із радянського ярма.

Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Незважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
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06.07.2024 19:19 Відповісти
 
 