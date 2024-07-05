У Києві пропонують встановити пам’ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в петиції пропонують "встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного з комуністичних пам'ятників, що були знесені".
"Рейган, назвавший СРСР "імперією зла", відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році", - йдеться в тексті петиції.
У тексті петиції зазначають, що "з 1963 року у Вашингтоні увічнений у камені великий український поет Тарас Шевченко, але в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям, що є прогалиною в наших культурних зв'язках. Встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії".
Також пам'ятник Рональду Рейгану в столиці України "стане нагадуванням про важливість підтримки демократичних цінностей і міжнародної безпеки. Це важливий символ нашої вдячності та зобов'язань перед ідеалами, які сприяли нашій свободі та незалежності. І в першу чергу — важливий крок у зміцненні українсько-американських відносин, що підкреслить нашу спільну історію та прагнення до свободи".
У петиції пропонують, щоб монумент був встановлений на одному з цих місць, де раніше були розташовані:
- пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)
- пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)
- пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)
- пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)
- пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).
Всі видатки встановлення пам’ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США.
Підписати петицію можна за цим посиланням -https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055
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Судячи з того, що відбувається зовні і зсередини - це марення.
Все життя заставляли плазували перед "старшим братом", продовжуємо - перед іншим. Задурно ніхто нікому нічого не дає. Це БЛЕФ.
уявляєте, Рональд Рейган, у ковбойському прикиді та капелюсі, як в молоді роки, коли в кіно знімався, на коні посеред бульвару Шевченка! 😂👍
тільки ЗА !
Пам'ятник Могильщику совка !
без Роні совок років за десять-двадцать перетравив би Україну на Білорусь!
беззаперечно ставити !
в центрі міста !
Скільки можна дронів закупити замість пам'ятника!
під ручку! 😂👍
- Товаришу Трамп, вас переобрали? Яка несподіванка... А ми того, пам'ятник Рейгану поставити встигли, тож хто старе згадає, той старий демократ!
тим більше великий дядько зі Штатів вартий і уваги і поваги.. і американці зацінять послідовність дій-вчинків українців..
щодо витрат - погляньте на автопарк-хатинки зєліних менеджерів-мародерів.. нехай посприяють - може менше згодом сидітимуть, на пару років..
а пам'ятник своє "одіб'є" тисячу разів..
- на Повітрофлотському проспекті, 27, у м.Києві - перед приміщенням посольства рфії в Україні (зачинене з 24.02.2022);
- по вул. Михайла Грушевського, 32, у м.Києві - перед посольством Китаю в Україні
"Приходить п"яний хасид до меморіалу цадика Нахмана - дивиться, а навпроти стоїть пам"ятник двом дебелим чоловікам з ножами в руках. Питає:
- Скажите, это "секарии", Иосиф Флавий со сподвижником?
- Ні... Це Гонта з Залізняком, які предків Кернеса і Коломойського, різали..."
"Ніколи не ображайте Українців, вони завжди повернуть своє"
"Коли над Україною зійде Українське Сонце - росія зникне"
Посчитать украинцев слабыми.
Обидеть украинцев.
Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется.
Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев.
Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то поселившиеся на этой земле будут завидовать мёртвым…»
Що Америка не любить мародерів? Треба підсолодити пілюлю?
Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Не зважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.
Як тільки путінські свині почули по пам'ятник Рональду Рейгану, то зразу прибігли в мережу і почали гадити: а навіщо, нема грошей і тому подібне. Незважаючи на свинячий вереск, пам'ятник Рейгану в Україні буде і не за гроші з бюджету.