У Києві пропонують встановити пам’ятник 40-му президенту США Рональду Рейгану

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в петиції пропонують "встановити монумент Рональду Рейгану, 40-му президенту США, на місці одного з комуністичних пам'ятників, що були знесені".

"Рейган, назвавший СРСР "імперією зла", відомий своєю непохитною боротьбою проти радянського тоталітаризму та комунізму. Його зусилля відіграли ключову роль у завершенні Холодної війни та як наслідок сприяли здобуттю Україною незалежності у 1991 році", - йдеться в тексті петиції.

У тексті петиції зазначають, що "з 1963 року у Вашингтоні увічнений у камені великий український поет Тарас Шевченко, але в Україні досі немає жодної скульптури видатним американцям, що є прогалиною в наших культурних зв'язках. Встановлення пам'ятника Рейгану в Києві стане символом вдячності до народу США, які є нашим найбільшим донором військової допомоги, а також відображенням спільних ідеалів свободи та демократії".

Також пам'ятник Рональду Рейгану в столиці України "стане нагадуванням про важливість підтримки демократичних цінностей і міжнародної безпеки. Це важливий символ нашої вдячності та зобов'язань перед ідеалами, які сприяли нашій свободі та незалежності. І в першу чергу — важливий крок у зміцненні українсько-американських відносин, що підкреслить нашу спільну історію та прагнення до свободи".

У петиції пропонують, щоб монумент був встановлений на одному з цих місць, де раніше були розташовані:

- пам’ятник Ватутіну (при вході в Маріїнський парк з боку вулиці Михайла Грушевського)

- пам’ятник Леніну (розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, навпроти Бессарабського ринку)

- пам’ятник Щорсу (на перетині вулиці Комінтерну та бульвару Шевченка)

- пам’ятник учасникам Січневого повстання (в центрі Маріїнського парку)

- пам'ятник Переяславській раді під Аркою свободи українського народу (перейменована Арка дружби народів).

Всі видатки встановлення пам’ятника будуть профінансовані коштом небайдужих громадян України та США.

Підписати петицію можна за цим посиланням -https://petition.kyivcity.gov.ua/petition/?pid=13055