15 лет за решеткой получил предатель, "сливавший" ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, - СБУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен еще один агент ФСБ, действовавший на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о 31-летнем жителе Юрьевского района, который в начале полномасштабной войны работал в местном подразделении ГСЧС. По данным следствия, весной 2022 года он передал российской спецслужбе несколько паролей и инструкцию по пересечению блокпостов во время комендантского часа. Также чиновник шпионил за пунктами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций, в том числе, с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Предателя задержали контрразведчики СБУ в марте 2022 года. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Смотрите также: По материалам СБУ на значительные сроки осуждены два коллаборанта, которые сотрудничали с РФ на Донбассе. ФОТО

Как установило расследование, экс-чиновник по собственной инициативе вышел на ФСБ через прокремлевского блогера Юрия Подоляку, с которым он переписывался на его телеграм-канале. После дистанционной вербовки вражеский пропагандист выступал в роли "связного" между агентом и его куратором - кадровым сотрудником ФСБ. Для коммуникации агент создал фейковый аккаунт, который использовал в анонимном чате популярного мессенджера.



Сообщается, что во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.



По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Смотрите также: К пожизненному лишению свободы приговорили жительницу Черкасс, корректировавшую ракетные удары РФ, - СБУ. ФОТО