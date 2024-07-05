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15 лет за решеткой получил предатель, "сливавший" ФСБ пароли блокпостов на Днепропетровщине, - СБУ

До 15 років засуджено зрадника

Благодаря доказательной базе Службы безопасности к реальному сроку заключения приговорен еще один агент ФСБ, действовавший на Днепропетровщине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, речь идет о 31-летнем жителе Юрьевского района, который в начале полномасштабной войны работал в местном подразделении ГСЧС. По данным следствия, весной 2022 года он передал российской спецслужбе несколько паролей и инструкцию по пересечению блокпостов во время комендантского часа. Также чиновник шпионил за пунктами наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны. Разведданные нужны были оккупантам для планирования боевых операций, в том числе, с привлечением диверсионно-разведывательных групп.

Предателя задержали контрразведчики СБУ в марте 2022 года. По материалам Службы безопасности суд назначил ему 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Как установило расследование, экс-чиновник по собственной инициативе вышел на ФСБ через прокремлевского блогера Юрия Подоляку, с которым он переписывался на его телеграм-канале. После дистанционной вербовки вражеский пропагандист выступал в роли "связного" между агентом и его куратором - кадровым сотрудником ФСБ. Для коммуникации агент создал фейковый аккаунт, который использовал в анонимном чате популярного мессенджера.

Сообщается, что во время обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Автор: 

приговор (1236) СБУ (20038) государственная измена (1571) Днепропетровская область (4074)


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просто був не на тому кордоні - захищав би Україну від НАТО їздив би на мерседесі
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05.07.2024 13:33 Ответить
А щож так м"яко зі зрадниками? Вішати на стовпах потрібно, а не годувати за рахунок зраджених.
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05.07.2024 13:39 Ответить
- На палю падлюку!
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05.07.2024 15:05 Ответить
 
 