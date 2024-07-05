Работники компании "Дунайский аграрий" заявляют о рейдерских действиях на предприятии

Работники компании "Дунайский аграрий" провели сегодня акцию под Минюстом с требованием остановить атаку рейдеров на украинскую агрокомпанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они держали в руках плакаты "Остановите рейдерскую атаку", таким образом представители компании пытаются привлечь внимание к критической ситуации на предприятии.

По словам директора предприятия Дмитрия Шарова, один из совладельцев, который сейчас за пределами Украины, посягает на активы компании. А к самому предприятию, которое выращивает не только известные квадратные арбузы, но и множество другой органической продукции, применили классическую рейдерскую схему. Через фиктивное собрание изменили директора, структуру собственности, телефон и адрес общества. И уже на основе этих поддельных документов государственный регистратор провел незаконные действия, - заявил Дмитрий Шаров.

Кроме того, по его словам сейчас все счета заблокированы и предприятие в критическом положении.

"Операционная деятельность заблокирована, есть задолженности по заработной плате работникам, не уплачены налоги и не зачислены налоговые накладные. Под вопрос и судьба урожая, на полях, который уже надо собирать",- рассказывает Шаров.

По словам директора действия тех, кто взялся уничтожить предприятие, уже обжалованы в Офисе противодействия рейдерству при Минюсте. Именно там должны разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям так называемых "черных регистраторов" и отменить все незаконные действия.