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Новости
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Работники компании "Дунайский аграрий" заявляют о рейдерских действиях на предприятии

Работники компании "Дунайский аграрий" провели сегодня акцию под Минюстом с требованием остановить атаку рейдеров на украинскую агрокомпанию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, они держали в руках плакаты "Остановите рейдерскую атаку", таким образом представители компании пытаются привлечь внимание к критической ситуации на предприятии.

По словам директора предприятия Дмитрия Шарова, один из совладельцев, который сейчас за пределами Украины, посягает на активы компании. А к самому предприятию, которое выращивает не только известные квадратные арбузы, но и множество другой органической продукции, применили классическую рейдерскую схему. Через фиктивное собрание изменили директора, структуру собственности, телефон и адрес общества. И уже на основе этих поддельных документов государственный регистратор провел незаконные действия, - заявил Дмитрий Шаров.

Кроме того, по его словам сейчас все счета заблокированы и предприятие в критическом положении.

"Операционная деятельность заблокирована, есть задолженности по заработной плате работникам, не уплачены налоги и не зачислены налоговые накладные. Под вопрос и судьба урожая, на полях, который уже надо собирать",- рассказывает Шаров.

Рейдерство у компанії "Дунайський аграрій"

По словам директора действия тех, кто взялся уничтожить предприятие, уже обжалованы в Офисе противодействия рейдерству при Минюсте. Именно там должны разобраться в ситуации и дать правовую оценку действиям так называемых "черных регистраторов" и отменить все незаконные действия.

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аграрии (270) акция (2425) рейдерство (918)


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ЗЕ працює!!
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05.07.2024 16:21 Ответить
Там де Зеленський не допрацьовує, там його менеджер єрмак, дотягує!!
Не пропадати ж підприємствам, під час війни московської!!
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05.07.2024 16:28 Ответить
оце так инвест-няня працюе
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05.07.2024 16:32 Ответить
Головне не Порошенко!
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05.07.2024 16:35 Ответить
А в 2019 нічого такого, нехорошого не запідозрили? Передчуттів чогось наступаючого, і на дупу схожого, не було?
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05.07.2024 16:46 Ответить
У 2018 рейдерські захоплення фермерських господарств стріляниною закінчувалися і поліцейських вбивали. Як у лихі 90-ті.
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05.07.2024 16:50 Ответить
Усе під час війни має належати Єрмаку!
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05.07.2024 20:20 Ответить
 
 