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Новини
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Працівники компанії "Дунайський аграрій" заявляють про рейдерські дії на підприємстві

Працівники компанії "Дунайський аграрій" провели сьогодні акцію під Мінюстом з вимогою зупинити атаку рейдерів на українську агрокомпанію.  

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони тримали в руках плакати "Зупиніть рейдерську атаку", в такий спосіб представники компанії намагаються привернути увагу до критичної ситуації на підприємстві.

За словами директора підприємства Дмитра Шарова, один зі співвласників, який зараз за межами України, зазіхає на активи компанії. А до самого підприємства, яке вирощує не лише відомі квадратні кавуни, а й безліч іншої органічної продукції, застосували класичну рейдерську схему. Через фіктивні збори змінили директора, структуру власності, телефон та адресу товариства. І вже на основі цих підроблених документів державний реєстратор провів незаконні дії, - заявив Дмитро Шаров.

Крім того, за його словами наразі всі рахунки заблоковані і підприємство у критичному становищі.

"Операційна діяльність заблокована, є заборгованості по заробітній платі працівникам, не сплачені податки і не зараховані податкові накладні. Під питання і доля врожаю, на полях, який вже треба збирати",- розповідає Шаров.

Акція щодо рейдерства у компанії "Дунайський аграрій"

За словами директора дії тих, хто взявся знищити підприємство, вже оскаржені в Офісі протидії рейдерству при Мін'юсті. Саме там мають розібратися в ситуації та дати правову оцінку діям так званих "чорних реєстраторів" та скасувати всі незаконні дії.

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аграрії (1499) акція (1461) рейдерство (402)


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ЗЕ працює!!
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05.07.2024 16:21 Відповісти
Там де Зеленський не допрацьовує, там його менеджер єрмак, дотягує!!
Не пропадати ж підприємствам, під час війни московської!!
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05.07.2024 16:28 Відповісти
оце так инвест-няня працюе
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05.07.2024 16:32 Відповісти
Головне не Порошенко!
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05.07.2024 16:35 Відповісти
А в 2019 нічого такого, нехорошого не запідозрили? Передчуттів чогось наступаючого, і на дупу схожого, не було?
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05.07.2024 16:46 Відповісти
У 2018 рейдерські захоплення фермерських господарств стріляниною закінчувалися і поліцейських вбивали. Як у лихі 90-ті.
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05.07.2024 16:50 Відповісти
Усе під час війни має належати Єрмаку!
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05.07.2024 20:20 Відповісти
 
 