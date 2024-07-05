Працівники компанії "Дунайський аграрій" заявляють про рейдерські дії на підприємстві

Працівники компанії "Дунайський аграрій" провели сьогодні акцію під Мінюстом з вимогою зупинити атаку рейдерів на українську агрокомпанію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вони тримали в руках плакати "Зупиніть рейдерську атаку", в такий спосіб представники компанії намагаються привернути увагу до критичної ситуації на підприємстві.

За словами директора підприємства Дмитра Шарова, один зі співвласників, який зараз за межами України, зазіхає на активи компанії. А до самого підприємства, яке вирощує не лише відомі квадратні кавуни, а й безліч іншої органічної продукції, застосували класичну рейдерську схему. Через фіктивні збори змінили директора, структуру власності, телефон та адресу товариства. І вже на основі цих підроблених документів державний реєстратор провів незаконні дії, - заявив Дмитро Шаров.

Крім того, за його словами наразі всі рахунки заблоковані і підприємство у критичному становищі.

"Операційна діяльність заблокована, є заборгованості по заробітній платі працівникам, не сплачені податки і не зараховані податкові накладні. Під питання і доля врожаю, на полях, який вже треба збирати",- розповідає Шаров.

За словами директора дії тих, хто взявся знищити підприємство, вже оскаржені в Офісі протидії рейдерству при Мін'юсті. Саме там мають розібратися в ситуації та дати правову оцінку діям так званих "чорних реєстраторів" та скасувати всі незаконні дії.