Украина поможет Молдове защититься от гибридной угрозы со стороны РФ перед выборами, - Кулеба

Украина готова помочь Молдове защититься от гибридной угрозы со стороны РФ, которая имеет целью повлиять на президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам трехсторонних переговоров глав МИД Украины, Молдовы, Румынии в Кишиневе, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба рассказал, что с представителями Молдовы они согласовали шаги по противодействию дезинформации и другим формам российской гибридной агрессии против стран.

"Россия задействует всю свою пропагандистскую машину, чтобы повлиять на выборы президента и референдум в Молдове", - заявил дипломат.

Кулеба заявил, что Украина готова делиться с Молдовой всем, что ей известно о том, как работает гибридная угроза со стороны РФ, чтобы помочь от нее защититься.

Отметим, что выборы президента Молдовы состоятся 20 октября 2024 года. На этот день в стране запланировано также проведение референдума о вступлении в Европейский Союз.

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