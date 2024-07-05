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Украина поможет Молдове защититься от гибридной угрозы со стороны РФ перед выборами, - Кулеба

Україна допоможе Молдові захиститися від гібридної загрози з боку РФ перед виборами, - Кулеба

Украина готова помочь Молдове защититься от гибридной угрозы со стороны РФ, которая имеет целью повлиять на президентские выборы и референдум о вступлении страны в ЕС.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба на брифинге по итогам трехсторонних переговоров глав МИД Украины, Молдовы, Румынии в Кишиневе, пишет "Укринформ", информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба рассказал, что с представителями Молдовы они согласовали шаги по противодействию дезинформации и другим формам российской гибридной агрессии против стран.

"Россия задействует всю свою пропагандистскую машину, чтобы повлиять на выборы президента и референдум в Молдове", - заявил дипломат.

Кулеба заявил, что Украина готова делиться с Молдовой всем, что ей известно о том, как работает гибридная угроза со стороны РФ, чтобы помочь от нее защититься.

Отметим, что выборы президента Молдовы состоятся 20 октября 2024 года. На этот день в стране запланировано также проведение референдума о вступлении в Европейский Союз.

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Автор: 

выборы (24760) Молдова (1886) россия (96169) Кулеба Дмитрий (2880)


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Мабуть, відрядять єрмака з татаровим і третякову??
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05.07.2024 22:09 Ответить
Лопати запропонує?
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05.07.2024 22:32 Ответить
Санду в Оман покатають?
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05.07.2024 22:34 Ответить
дурнувата кулеба, твій їбанутий "шеф" вже класно позахищав країну, де ви, ублюдочні зелені вилупки, на жаль, народилися...
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05.07.2024 22:58 Ответить
 
 