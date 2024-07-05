Україна допоможе Молдові захиститися від гібридної загрози з боку РФ перед виборами, - Кулеба

Україна готова допомогти Молдові захиститися від гібридної загрози з боку РФ, яка має на меті вплинути на президентські вибори та референдум щодо вступу країни до ЄС.

Про це заявив очільник зовнішньополітичного відомства України Дмитро Кулеба на брифінгу за підсумками тристоронніх переговорів глав МЗС України, Молдови, Румунії в Кишиневі, пише "Укрінформ", інформує Цензор.НЕТ.

Кулеба розповів, що з представниками Молдови вони узгодили кроки з протидії дезінформації та іншим формам російської гібридної агресії проти країн.

"Росія задіє всю свою пропагандистську машину, щоб повпливати на вибори президента та референдум у Молдові", - заявив дипломат.

Кулеба заявив, що Україна готова ділитися з Молдовою всім, що їй відомо про те, як працює гібридна загроза з боку РФ, щоб допомогти від неї захиститися.

Зазначимо, що вибори президента Молдови відбудуться 20 жовтня 2024 року. На цей день у країні заплановано також проведення референдуму щодо вступу до Європейського Союзу.

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