Молдова готова забезпечити постачання електроенергії в Україну, - заява глав МЗС

Міністри закордонних справ України, Молдови та Румунії зробили спільну заяву за підсумками зустрічі у Кишиневі, в якій обговорили поточну безпекову ситуацію в регіоні, а також перспективи співпраці.

У заяві йдеться, що Молдова висловила готовність забезпечити постачання електроенергії в Україну в рамках проекту "газ на електроенергію", розмістивши на її території генераційні установки, використовуючи природній газ, що постачається Україною для цього обміну, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Для цього сторони шукатимуть рішення, щоб зробити газову інфраструктуру комерційно надійною", – зазначили міністри.

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Глави МЗС наголосили, що три держави поділяють схожі бачення та занепокоєння щодо поточної безпекової ситуації в Європі в контексті триваючої агресивної війни РФ проти України та виступають за спільне європейське, демократичне, мирне та процвітаюче майбутнє.

Сторони пообіцяли посилити політичний діалог і співпрацю в сферах безпеки та оборони, торгівлі, енергетики, інфраструктури, освіти, а також стратегічних комунікацій і протидії дезінформації.

"Ми підкреслюємо нашу відданість незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України та Республіки Молдова в межах їх міжнародно визнаних кордонів, включаючи їхні територіальні води", – йдеться в заяві.

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Водночас Молдова та Румунія підтвердили свою підтримку "формулі миру" президента України Володимира Зеленського та привітали зусилля, спрямовані на досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру для України і зміцнення глобальної безпеки, спираючись на результати Першого Глобального Саміту Миру.

Сторони також наголосили на першочерговому значенні розвитку регіональних електричних з’єднань та пообіцяли спільно працювати над збільшенням пропускної спроможності Транс-Балканського газового шляху як частини Вертикального газового коридору.

Крім того, глави МЗС висловили готовність працювати з метою збільшення ефективності та обсягів транзиту товарів, передусім сільськогосподарської продукції, з (до) України через Молдову та Румунію до Дунайських портів, надаючи особливий пріоритет залізницям "Шляхів Солідарності".