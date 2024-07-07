Сегодня до 16.00 графики отключений не будут применяться, - ДТЭК
Сегодня, 7 июля 2024 года, графики отключений света отменены до 16:00.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 не предвидится", - говорится в сообщении.
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+1 Маруся #592232
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