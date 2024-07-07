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Сегодня до 16.00 графики отключений не будут применяться, - ДТЭК

Графіки відключення світла

Сегодня, 7 июля 2024 года, графики отключений света отменены до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 не предвидится", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Ростовской области РФ ввели график отключения света

Автор: 

ДТЭК (521) Укрэнерго (660) отключение света (426)


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Топ комментарии
+8
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07.07.2024 14:51 Ответить
+5
підари ви нагуляні,дтек!
фашисти снарядами знищують Українців,а ви своїми відключеннями!
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07.07.2024 15:01 Ответить
+1
Боги ДТЕКу зглянулись!!! Алілуййя!!
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07.07.2024 14:43 Ответить
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Боги ДТЕКу зглянулись!!! Алілуййя!!
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07.07.2024 14:43 Ответить
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07.07.2024 14:51 Ответить
Дякую
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07.07.2024 14:55 Ответить
підари ви нагуляні,дтек!
фашисти снарядами знищують Українців,а ви своїми відключеннями!
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07.07.2024 15:01 Ответить
Поки не вимикатимуть, увімкну кондиціонер.
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07.07.2024 15:06 Ответить
Якщо це не сарказм, то бажано, що ще б мільйон громадян зробили так само, щоб швидше вимкнули усій Україні. Може швидше стане доходити, чому часто вимикають у спекотні дні.
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07.07.2024 15:28 Ответить
Ти сам то віриш в ту хрень?
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07.07.2024 18:19 Ответить
А ти знаєш скільки один кондиціонер споживає ? У середньому - один кіловат, тобто 1000 ват/год. Який вмикають одразу з електроплитою, пралкою, бойлером та іншим, тому що з'явилася електроенергія. І якщо з плитою чи пралкою усе зрозуміло, то чому не можна замість кондиціонера ввімкнути вентилятор, який споживає 60 ват ?
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07.07.2024 18:30 Ответить
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07.07.2024 16:14 Ответить
зеидиоты решили сказать в 14.00, что до 16.00 отключений не будет, зато в Сквирском районе с 21.00 до 7 утра свет не светил
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07.07.2024 18:01 Ответить
Читаю і вражаюсь, скільки експертів! А де ж ви експерти в енергетиці були , коли обирали цього зеленого шмарклю!
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07.07.2024 18:20 Ответить
Я за зе-шмарклю не голосував, але хіба за нього були відключення, поки ***** не розбомбило українську енергетику ?
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07.07.2024 18:32 Ответить
Колись ахметов поставив раком донбас а тепер ставить всю Україну..
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07.07.2024 18:20 Ответить
 
 