Сегодня до 16.00 графики отключений не будут применяться, - ДТЭК

Сегодня, 7 июля 2024 года, графики отключений света отменены до 16:00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"По информации от "Укрэнерго" отключение света до 16:00 не предвидится", - говорится в сообщении.

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