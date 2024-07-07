Сьогодні до 16.00 графіки відключень не застосовуватимуться, - ДТЕК
Сьогодні, 7 липня 2024 року, графіки відключень світла скасовані до 16:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Garry Dron
показати весь коментар07.07.2024 14:51 Відповісти Посилання
+5 Ivan Ivanov #437477
показати весь коментар07.07.2024 15:01 Відповісти Посилання
+1 Маруся #592232
показати весь коментар07.07.2024 14:43 Відповісти Посилання
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