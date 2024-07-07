Сьогодні до 16.00 графіки відключень не застосовуватимуться, - ДТЕК

Сьогодні, 7 липня 2024 року, графіки відключень світла скасовані до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00, - ДТЕК