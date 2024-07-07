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Сьогодні до 16.00 графіки відключень не застосовуватимуться, - ДТЕК

Графіки відключення світла

Сьогодні, 7 липня 2024 року, графіки відключень світла скасовані до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"За інформаціює від "Укренерго" відключення світла до 16:00 НЕ передбачаються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00, - ДТЕК

Автор: 

ДТЕК (1985) Укренерго (2723) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+8
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07.07.2024 14:51 Відповісти
+5
підари ви нагуляні,дтек!
фашисти снарядами знищують Українців,а ви своїми відключеннями!
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07.07.2024 15:01 Відповісти
+1
Боги ДТЕКу зглянулись!!! Алілуййя!!
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07.07.2024 14:43 Відповісти
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Боги ДТЕКу зглянулись!!! Алілуййя!!
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07.07.2024 14:43 Відповісти
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07.07.2024 14:51 Відповісти
Дякую
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07.07.2024 14:55 Відповісти
підари ви нагуляні,дтек!
фашисти снарядами знищують Українців,а ви своїми відключеннями!
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07.07.2024 15:01 Відповісти
Поки не вимикатимуть, увімкну кондиціонер.
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07.07.2024 15:06 Відповісти
Якщо це не сарказм, то бажано, що ще б мільйон громадян зробили так само, щоб швидше вимкнули усій Україні. Може швидше стане доходити, чому часто вимикають у спекотні дні.
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07.07.2024 15:28 Відповісти
Ти сам то віриш в ту хрень?
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07.07.2024 18:19 Відповісти
А ти знаєш скільки один кондиціонер споживає ? У середньому - один кіловат, тобто 1000 ват/год. Який вмикають одразу з електроплитою, пралкою, бойлером та іншим, тому що з'явилася електроенергія. І якщо з плитою чи пралкою усе зрозуміло, то чому не можна замість кондиціонера ввімкнути вентилятор, який споживає 60 ват ?
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07.07.2024 18:30 Відповісти
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07.07.2024 16:14 Відповісти
зеидиоты решили сказать в 14.00, что до 16.00 отключений не будет, зато в Сквирском районе с 21.00 до 7 утра свет не светил
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07.07.2024 18:01 Відповісти
Читаю і вражаюсь, скільки експертів! А де ж ви експерти в енергетиці були , коли обирали цього зеленого шмарклю!
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07.07.2024 18:20 Відповісти
Я за зе-шмарклю не голосував, але хіба за нього були відключення, поки ***** не розбомбило українську енергетику ?
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07.07.2024 18:32 Відповісти
Колись ахметов поставив раком донбас а тепер ставить всю Україну..
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07.07.2024 18:20 Відповісти
 
 