Графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00, - ДТЕК
Сьогодні, 6 липня, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою "Укренерго" графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.
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