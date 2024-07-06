Графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00, - ДТЕК

Сьогодні, 6 липня, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою "Укренерго" графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.