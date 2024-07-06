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Новини
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Графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00, - ДТЕК

Відключення світла

Сьогодні, 6 липня, графіки відключень не застосовуватимуться до 16:00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Ще на одну годину більше зі світлом. За вказівкою "Укренерго" графіки відключень НЕ застосовуватимуться до 16:00. Причини: зменшення споживання у вихідний день та збільшення виробітку сонячних електростанцій", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.

Автор: 

ДТЕК (1985) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+2
А шо случілось,шо проізошло? шо з їбалами Раставчанє?)
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06.07.2024 13:02 Відповісти
+2
Мабуть у державах ЄС спека смала то вони і експорту електроенергії не потрибують. Зараз подивлюсь шо там метеорологи кажуть з цього приводу.
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06.07.2024 13:09 Відповісти
+2
Ну, Берлін мах 28, Париж мах 25 а то і 17, от у Мадриді десь 30, ну тож Мадрид. Так шо ось така фуйня, малята.
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06.07.2024 13:12 Відповісти
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Ой,ну нельзя же так...У меня сейчас случится орг..зм.Что сегодня "подлецы" из Укрэнерго с нами делают..у меня уже эрекция.Что делать??Не знаю
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06.07.2024 12:46 Відповісти
Если еще добавят час...Я за себя не ручаюсь.Хватит!
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06.07.2024 12:48 Відповісти
А шо случілось,шо проізошло? шо з їбалами Раставчанє?)
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06.07.2024 13:02 Відповісти
Мабуть у державах ЄС спека смала то вони і експорту електроенергії не потрибують. Зараз подивлюсь шо там метеорологи кажуть з цього приводу.
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06.07.2024 13:09 Відповісти
Ну, Берлін мах 28, Париж мах 25 а то і 17, от у Мадриді десь 30, ну тож Мадрид. Так шо ось така фуйня, малята.
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06.07.2024 13:12 Відповісти
Да и в Италии всю неделю жары не было.
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06.07.2024 16:13 Відповісти
У меня одне питання. Чому світла не було с 5:00 до 11:00 чи то на мене те "невідключення" не діє?
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06.07.2024 13:54 Відповісти
Керівництво Укренерго показало себе як повні профани.Треба терміново міняти керівництво Укренерго, поки вони не довели енергосистему України до краху.
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06.07.2024 14:52 Відповісти
В Києві з 9.00 світла не було
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06.07.2024 15:36 Відповісти
Вже геть забили баки тими графіками відключень. Крутять ними, мов циган сонцем
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06.07.2024 16:32 Відповісти
Интересно, хоть кто-то верит, что отключения света связаны с реальным дефицитом электроэнергии?
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06.07.2024 17:40 Відповісти
 
 