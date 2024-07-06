Графіки погодинних відключень сьогодні скасовані до 15:00, - "Укренерго"

Сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як додають у ДТЕК, з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

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