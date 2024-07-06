Графіки погодинних відключень сьогодні скасовані до 15:00, - "Укренерго"
Сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.
Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як додають у ДТЕК, з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.
Топ коментарі
+7 Василь Воробець
показати весь коментар06.07.2024 10:31 Відповісти Посилання
+5 Алекс Скела
показати весь коментар06.07.2024 10:31 Відповісти Посилання
+4 Олександр Дніпро
показати весь коментар06.07.2024 10:37 Відповісти Посилання
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"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-
Повелеваю!!!! свет холопам отключать на три часа позже,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была последняя возможность оновиться.А кто законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников на телегах с пищалями,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадна была"
Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
Pandamonium
@RudijLis
Гади зелені
"ЗЕробили себе разом, ЗЕ.фани". "Какая разница" скільки поколінь буде віддавати борги?!