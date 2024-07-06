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Графіки погодинних відключень сьогодні скасовані до 15:00, - "Укренерго"

Графіки погодинних відключень світла можуть повернутися

Сьогодні, 6 липня, з 10.00 до 15.00 не будуть застосовуватися погодинні відключення електроенергії.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як додають у ДТЕК, з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

Також читайте: Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено

укренерго скасувало відключення світла

Автор: 

ДТЕК (1985) Укренерго (2723) відключення світла (1097)


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Топ коментарі
+7
Не будуть,але в мене вже відключили
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06.07.2024 10:31 Відповісти
+5
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06.07.2024 10:31 Відповісти
+4
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06.07.2024 10:37 Відповісти
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Не будуть,але в мене вже відключили
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06.07.2024 10:31 Відповісти
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06.07.2024 10:37 Відповісти
Так само, в 11.00 чітко за графіком вимкнули ))
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06.07.2024 11:41 Відповісти
+1
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06.07.2024 12:52 Відповісти
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06.07.2024 10:31 Відповісти
А ще вчора це не могли передбачити?
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06.07.2024 10:39 Відповісти
В мене вже відключено
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06.07.2024 10:54 Відповісти
Подивимось... Через 5 хвилин по графіку відключення.
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06.07.2024 10:55 Відповісти
10 хвилин. Не збрехали.
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06.07.2024 11:09 Відповісти
Сцарь нині добрий, холопи стукають лобами об підлогу. Слався, найнетряпичніший, коли ти вже, сонечко наше, СЯДЕШ.?
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06.07.2024 11:16 Відповісти
Слушайте холопы царскай указ-

"Сегодня волею его Величества проявлена милость оная-

Повелеваю!!!! свет холопам отключать на три часа позже,чтобы в головах супротиву или бесовщины какой не имели,царя славили,водки от горечи темной не пивали и в Резерв+ была последняя возможность оновиться.А кто законъ сей престъпит-повелеваю направитъ опричников на телегах с пищалями,да сечь баламутов прилюдно-безжалостно в назидание,дабы другим всякая богомерзкая надобностъ и неподобство не повадна была"

Яйцесветный Боневтік 1-имперътор всей вселеннай
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06.07.2024 11:26 Відповісти


Pandamonium

@RudijLis

Гади зелені

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06.07.2024 11:33 Відповісти
Україна стала другою країною в світі за боргами МВФ після чергового траншу.
"ЗЕробили себе разом, ЗЕ.фани". "Какая разница" скільки поколінь буде віддавати борги?!
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06.07.2024 13:08 Відповісти
 
 