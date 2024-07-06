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Новини Війна
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Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено

Знеструмлення на Сумщині

У ніч на 6 липня 2024 року війська РФ здійснили атаку БпЛА на енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок удару знеструмлювалися промислові та побутові споживачі у м.Суми та окремих районах Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, станом на ранок 6 липня енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.

За даними Повітряних сил, знищено 24 "Шахеди" із 27 запущених. 

Автор: 

Сумська область (3878) енергетика (2615) Укренерго (2723) дрони (4909)


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06.07.2024 08:46 Відповісти
Станом на 8 ранку 6 липня в Сумській області через атаку російської армії на об'єкти енергетики знеструмлено понад 100 тисяч точок обліку споживачів.

Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського). Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.

Бригади енергетиків працюють, щоб відновити розподіл електроенергії у кожну оселю. (Сумиобленерго)
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06.07.2024 08:50 Відповісти
А 5-го не було атаки а світла всю ніч не було.
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06.07.2024 14:17 Відповісти
 
 