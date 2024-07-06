Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено
У ніч на 6 липня 2024 року війська РФ здійснили атаку БпЛА на енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок удару знеструмлювалися промислові та побутові споживачі у м.Суми та окремих районах Харківщини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".
Як зазначається, станом на ранок 6 липня енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення.
Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.
За даними Повітряних сил, знищено 24 "Шахеди" із 27 запущених.
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Це 348 населених пунктів (Охтирський район та частина Сумського). Також тимчасово без електроенергії частина споживачів у місті Суми.
Бригади енергетиків працюють, щоб відновити розподіл електроенергії у кожну оселю. (Сумиобленерго)