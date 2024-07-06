Атака РФ на енергооб’єкт на Сумщині: енергоживлення більшості споживачів відновлено

У ніч на 6 липня 2024 року війська РФ здійснили атаку БпЛА на енергетичний об'єкт на Сумщині. Внаслідок удару знеструмлювалися промислові та побутові споживачі у м.Суми та окремих районах Харківщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укренерго".

Як зазначається, станом на ранок 6 липня енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають аварійно-відновлювальні роботи.

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Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.

За даними Повітряних сил, знищено 24 "Шахеди" із 27 запущених.