Знищено 24 "Шахеди" із 27, - Повітряні сили

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару по Україні 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де збивали "Шахеди"?

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Скільки "Шахедів" знищили?

"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

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Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.