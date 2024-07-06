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Новини Війна
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Знищено 24 "Шахеди" із 27, - Повітряні сили

Робота мобільних груп по Шахедах

У ніч на 6 липня 2024 року ворог завдав удару по Україні 27-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із Криму та Курської обл.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Де збивали "Шахеди"?

Як зазначається, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Скільки "Шахедів" знищили?

"Цієї ночі захисникам неба вдалось уразити 24 "шахеди" у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях", - йдеться у повідомленні.

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Як інформував Цензор.НЕТ, у ніч на 6 липня війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.

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Нагадаю, дострокові вибори в Ірані проходять через те, що попередній президент Раїсі загинув (https://t.me/truexanewsua/91901) у авіатрощі в травні.
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06.07.2024 08:18 Відповісти
Как аятолла скажет - так и будет. Президент там особо не решает, всем заправляет КСИР.
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06.07.2024 08:24 Відповісти
100%
Може аятоли допустили такого "друга заходу" не просто так
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06.07.2024 11:15 Відповісти
це тобто оті три шахеди, що не збиті, як раз у Сумах відключили світло
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06.07.2024 12:46 Відповісти
А скільки хитромудре командування ВПС просрали СУ шек, таке враження в нас генеральські погони баранам дають
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06.07.2024 19:54 Відповісти
..a ЯК 5х не пробовали для борьбы пользовать ????

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06.07.2024 20:35 Відповісти
у вас достаток ниже среднего богатие люди в Украине не воюют на як
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06.07.2024 22:57 Відповісти
Це добре що левову частку знищили. Але знаючі люди починають вголос повідомляти про неправду у зведеннях як про кількість повітряних цілей так і знищених наземних. Тобто без фото-відео підтверджень віри генералам кат ма.
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06.07.2024 22:44 Відповісти
 
 