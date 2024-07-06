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Новини Війна
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Війська РФ завдали удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини, є знеструмлення

Шахеди атакували Сумщину

Ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

Як зазначається, в ніч на 6 липня, через атаку росіян із застосуванням БпЛА типу "Шахед", були знеструмлені населені пункти області у кількох районах.

"Аварійно-ремонтні служби працюють над відновленням електропостачання. Наслідки ворожої атаки уточнюються. Зберігаємо спокій і не ігноруємо сигнали повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ інформував, що впродовж дня п'ятниці, 5 липня, російські загарбники здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Всього в області зафіксували 73 вибухи на території низки громад.

Також повідомлялося, що у ніч на 6 липня кілька груп "шахедів" атакували Україну з північного та південного напрямків.

Автор: 

Сумська область (3878) енергетика (2615) дрони (4909)


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Так званих ;Мисливців на шахідів; час розганяти, кодувати від горілки і відправляти в бойові частини. А на їх місце поставити обмежено придатних із відповідальних людей.
Знаю що кажу.
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06.07.2024 07:08 Відповісти
Ну а що? Катаються від генделя до генделя і в х#й не дують. Завжди можна сказати що "промазали".
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06.07.2024 07:23 Відповісти
де ви стільки відповідальних знайдете?
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06.07.2024 08:17 Відповісти
Вже й щахеди не збиваються? Дожилися.
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06.07.2024 09:16 Відповісти
Хто сказав? Товариш позавчора сам бачив як наші "мобільники кулеметні" звалили "шахеда" у Чернігівському районі Вибухнув у повітрі
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06.07.2024 10:11 Відповісти
 
 