Кілька груп "шахедів" атакують Україну з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

Ворог запустив по Україні кілька груп ударних безпілотників з північного та південного напрямків. "Шахеди" фіксуються на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Перша група "шахедів" прямує на Миргород

Друга група прямує північно східніше Полтави. Курс південно західний

Третя група на півночі від Сум. Курс південно західний

Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно західний", - повідомили у ПС.

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Оновлення по "шахедам" від Повітряних сил: