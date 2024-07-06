Кілька груп "шахедів" атакують Україну з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)
Ворог запустив по Україні кілька груп ударних безпілотників з північного та південного напрямків. "Шахеди" фіксуються на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
- "Перша група "шахедів" прямує на Миргород
- Друга група прямує північно східніше Полтави. Курс південно західний
- Третя група на півночі від Сум. Курс південно західний
- Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно західний", - повідомили у ПС.
Оновлення по "шахедам" від Повітряних сил:
- група шахедів прямуєна північно східніше Черкас. Курс південно західний.
- друга група шахедів на Сумщині. Курс південно західний.
- третя група шахедів на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське.
- четверта група шахедів на Кіровоградщині курс на Кременчук.
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