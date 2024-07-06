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Новини Війна
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Кілька груп "шахедів" атакують Україну з північного та південного напрямків, - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Ворог запустив по Україні кілька груп ударних безпілотників з північного та південного напрямків. "Шахеди" фіксуються на Полтавщині, Сумщині та Херсонщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

  • "Перша група "шахедів" прямує на Миргород
  • Друга група прямує північно східніше Полтави. Курс південно західний
  • Третя група на півночі від Сум. Курс південно західний
  • Четверта група прямує з Херсонщини. Напрямок північно західний", - повідомили у ПС.

Читайте також: Вночі росіяни запускали кілька груп безпілотників по Україні, - Повітряні сили

Оновлення по "шахедам" від Повітряних сил:

  • група шахедів прямуєна північно східніше Черкас. Курс південно західний.
  • друга група шахедів на Сумщині. Курс південно західний.
  • третя група шахедів на Дніпропетровщині. Курс на Камʼянське.
  • четверта група шахедів на Кіровоградщині курс на Кременчук.

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безпілотник (4338) Повітряні сили (2763)


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треба для ціх шахедів
зробити" зелеший коридор" до орбана
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05.07.2024 23:57 Відповісти
 
 