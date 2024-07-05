Несколько групп "Шахедов" атакуют Украину с северного и южного направлений, - Воздушные силы

Враг запустил по Украине несколько групп ударных беспилотников с северного и южного направлений. "Шахеды" фиксируются в Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Первая группа "Шахедов" направляется на Миргород.

Вторая группа следует северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.

Третья группа к северу от Сум. Курс юго-западный.

Четвертая группа следует из Херсонщины. Направление северо-западное", - сообщили в ВС.

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