Несколько групп "Шахедов" атакуют Украину с северного и южного направлений, - Воздушные силы
Враг запустил по Украине несколько групп ударных беспилотников с северного и южного направлений. "Шахеды" фиксируются в Полтавской, Сумской и Херсонской областях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
- "Первая группа "Шахедов" направляется на Миргород.
- Вторая группа следует северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
- Третья группа к северу от Сум. Курс юго-западный.
- Четвертая группа следует из Херсонщины. Направление северо-западное", - сообщили в ВС.
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