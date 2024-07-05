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Новости Война
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Несколько групп "Шахедов" атакуют Украину с северного и южного направлений, - Воздушные силы

шахеди

Враг запустил по Украине несколько групп ударных беспилотников с северного и южного направлений. "Шахеды" фиксируются в Полтавской, Сумской и Херсонской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

  • "Первая группа "Шахедов" направляется на Миргород.
  • Вторая группа следует северо-восточнее Полтавы. Курс юго-западный.
  • Третья группа к северу от Сум. Курс юго-западный.
  • Четвертая группа следует из Херсонщины. Направление северо-западное", - сообщили в ВС.

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Автор: 

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треба для ціх шахедів
зробити" зелеший коридор" до орбана
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05.07.2024 23:57 Ответить
 
 