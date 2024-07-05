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Ночью россияне запускали несколько групп беспилотников по Украине, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на 5 июля россияне атаковали Украину беспилотниками, Воздушные силы фиксировали движение ударных российских беспилотников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

После полуночи сообщалось, что продолжается атака ударных БпЛА:

  1. Группа через Черниговскую область - в западном направлении.
  2. Группа через Полтавщину - курсом на Черкасскую/Киевскую область.
  3. Через Херсонщину - курсом на Николаевскую/Днепропетровскую область.

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Позже российские БпЛА атаковали:

С северо-востока:

  1. Через Черниговщину - курсом на Киевскую область (направление Припяти).
  2. С севера Киевщины - курсом на Житомирскую область.
  3. Через Черкасскую область - курсом на Киевскую область (направление Белой Церкви).

С юга:

  1. Через Херсонщину - в направлении Николаевской/Днепропетровской областей.
  2. Через Днепропетровскую область - в восточном/северо-восточном направлении.
  3. Через Николаевскую область - в западном направлении.

+ Новая группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

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Около двух часов ночи зафиксировано:

  1. "Шахеды" на севере Киевщины - в южном/юго-западном направлении.
  2. Из Черкасской области - курс на Виннитчину.
  3. С Херсонщины - курс на Днепропетровскую область.
  4. Через Николаевскую область - в северо-западном направлении.
  1. Из Кировоградской области - в направлении Черкасской области.
  2. Движение через Одесскую область - (с севера на юг).
  3. Из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.

Впоследствии также движение "Шахедов":

  1. С Николаевщины - курсом на Одесскую область.
  2. Одесская область - в направлении юга региона.
  3. Из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.
  4. Новая группа - через Сумскую область.

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"Шахеды" - на севере Киевщины! Курс на Житомирскую область.

+ новый БпЛА - из акватории Черного моря в направлении Одесской области.

В 5:14 объявили отбой угрозы БпЛА по областям.

Автор: 

беспилотник (3762) дроны (4104) Воздушные силы (2416)


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05.07.2024 07:38 Ответить
 
 