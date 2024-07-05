Ночью россияне запускали несколько групп беспилотников по Украине, - Воздушные силы
В ночь на 5 июля россияне атаковали Украину беспилотниками, Воздушные силы фиксировали движение ударных российских беспилотников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
После полуночи сообщалось, что продолжается атака ударных БпЛА:
- Группа через Черниговскую область - в западном направлении.
- Группа через Полтавщину - курсом на Черкасскую/Киевскую область.
- Через Херсонщину - курсом на Николаевскую/Днепропетровскую область.
Позже российские БпЛА атаковали:
С северо-востока:
- Через Черниговщину - курсом на Киевскую область (направление Припяти).
- С севера Киевщины - курсом на Житомирскую область.
- Через Черкасскую область - курсом на Киевскую область (направление Белой Церкви).
С юга:
- Через Херсонщину - в направлении Николаевской/Днепропетровской областей.
- Через Днепропетровскую область - в восточном/северо-восточном направлении.
- Через Николаевскую область - в западном направлении.
+ Новая группа ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Около двух часов ночи зафиксировано:
- "Шахеды" на севере Киевщины - в южном/юго-западном направлении.
- Из Черкасской области - курс на Виннитчину.
- С Херсонщины - курс на Днепропетровскую область.
- Через Николаевскую область - в северо-западном направлении.
- Из Кировоградской области - в направлении Черкасской области.
- Движение через Одесскую область - (с севера на юг).
- Из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.
Впоследствии также движение "Шахедов":
- С Николаевщины - курсом на Одесскую область.
- Одесская область - в направлении юга региона.
- Из акватории Черного моря - в направлении Одесской области.
- Новая группа - через Сумскую область.
"Шахеды" - на севере Киевщины! Курс на Житомирскую область.
+ новый БпЛА - из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
В 5:14 объявили отбой угрозы БпЛА по областям.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентина Саюн #590718
показать весь комментарий05.07.2024 07:38 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль