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Новости Война
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Разведывательный БПЛА РФ зафиксирован на Кировоградщине, - Воздушные силы

На Кіровоградщині розвідувальний БПЛА

На Кировоградщине зафиксирован российский разведывательный БПЛА.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

"Кировоградская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.

Также читайте: С мая 2023 года ни один "Кинжал" не достиг Киева, - Воздушные силы

Автор: 

ПВО (2833) Воздушные силы (2416)


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Знову немає чим збити?
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04.07.2024 13:21 Ответить
рашистські безпілотники спокійно літають над територією України ,як над 3,14дерацією.Очевидно мають дані від українських зрадників,де їм можна літати і над якою українською територією їм нічого не загрожує...
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04.07.2024 13:31 Ответить
Хоч би один кукурудзник з кулеметом могли виробити, Зе-шмарклі?!
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04.07.2024 13:36 Ответить
Поки не закрили "мале небо", удари, подібні нещодавньому по летовищу, будуть регулярні.
Це не так вже й дорого, технологія FPV літакового типу вже є, треба масштабувати.
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04.07.2024 13:58 Ответить
250 км от гос. границы область находится. Пока летел ПВО не видело его? Мда.... Вопросы без ответов на третий год войны.
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04.07.2024 14:51 Ответить
 
 