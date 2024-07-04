Разведывательный БПЛА РФ зафиксирован на Кировоградщине, - Воздушные силы
На Кировоградщине зафиксирован российский разведывательный БПЛА.
Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.
"Кировоградская область - возможна работа ПВО по вражескому разведывательному БпЛА!" - говорится в сообщении.
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Це не так вже й дорого, технологія FPV літакового типу вже є, треба масштабувати.